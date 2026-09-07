Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 settembre 2026: i dubbi i Micaela sull’incidente

Clara si dispera all'idea che il marito sia fuggito con Stella, Micaela ha dubbi sull'incidente: trama di Un posto al sole dell'8 settembre

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Ufficio stampa Rai Micaela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 8 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 7 settembre 2026

Nella puntata di lunedì 7 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola. Nell’intreccio familiare si spalanca il dramma quando l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia: nessuno sembra immaginare quale sia la verità. Al Caffè Vulcano, la trappola tessuta da Lorenza contro Samuel è quasi pronta a scattare.

Anticipazione della puntata del 8 settembre 2026

Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, e la difesa di Eduardo da parte di Rosa aumenta la tensione con Damiano. Grillo sembra vicino a prendersi la rivincita contro Sabbiese. Mortificato per un clamoroso errore al Vulcano, Samuel cerca di rimediare, mentre Micaela comincia ad avere forti dubbi sull’effettiva natura dell’incidente. Serena affronta problemi con il b&b che, nella sua risolutezza, rafforzano il legame con Filippo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.