Un posto al sole, le anticipazioni del 30 settembre 2026: Rosa racconta tutta la verità

Rosa decide di essere sincera con Manuel mentre al Caffè Vulcano la situazione è tesa: trama di "Un posto al sole" del 30 settembre

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Ufficio stampa Rai Rosa e Grillo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 30 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 29 settembre 2026

Nella puntata di martedì 29 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Viola viene messa al corrente della scomparsa di Damiano. Rosa, incapace di aspettare sviluppi, inizia a fare domande in giro e si imbatte in Grillo, al quale rivolge ignara uno struggente appello. Intanto Lorenza sembra aver sostituito in tutto e per tutto Micaela come social media manager del Vulcano, continuando a suscitare tensioni. La disastrosa aggiunta di Renato alla sessione di yoga fa capire a Mariella quanto le manchi Sasà, e Guido decide di intervenire per cercare una soluzione.

Anticipazione della puntata del 30 settembre 2026

Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. L’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. Al Caffè Vulcano il clima è teso: tra chi contesta Lorenza e chi la difende strenuamente, le divisioni diventano sempre più evidenti. Nel frattempo, nonostante i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido prova a ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.