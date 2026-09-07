La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si presenta in costume e per Samira “sta benissimo”

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IPA Gerry Scotti

La sfida è ricominciata. E non parliamo della gara dei concorrenti ma di quella Auditel. Rimandata alla fascia del preserale L’Eredità di Marco Liorni, Rai 1 riaccoglie Stefano De Martino e il suo gioco dei pacchi. La Ruota della Fortuna smette di correre da sola, nella corsa agli ascolti più alti torna ad avere alle calcagna il temibile Affari Tuoi. Forse proprio per questo, ringalluzzito dalla competizione, Gerry Scotti apre la settimana del ritorno sui banchi con una vivacità ancor più spiccata e un inaspettato travestimento.

Gerry Scotti vestito da gondoliere

Gerry Scotti lo abbiamo visto sempre e soltanto in abbigliamento business casual. Solo giacca e camicia per il conduttore, al massimo una polo, ma solo per le occasioni speciali. Stasera, però, l’erede di Mike Bongiorno lascia tutti senza parole sfoggiando un accessorio tanto vistoso quanto inaspettato. Ad aprire la puntata di lunedì 7 settembre, Scotti si presenta in studio con in testa un vero cappello da gondoliere. Di quelli tradizionali, in paglia e con tanto di nastro rosso fuoco.

Un regalo ricevuto da un fan, un omaggio al concorrente e agli spettatori, ma Gerry ci prende gusto. Il copricapo lo tiene su decisamente più a lungo di quanto ci si aspetterebbe e inizia persino a scimmiottare (con gran capacità) il dialetto veneto, tipico dei veri gondolieri. I fotogrammi della trasmissione sono già virali sui social, ed ecco un nuovo meme di Gerry Scotti che, da questo punto di vista, è una gallina dalle uova d’oro.

Il divertente cappello si guadagna persino i complimenti di Samira Lui che, dopo aver osservato attentamente il collega, afferma convinta: “Sta molto bene devo dire. Ha un’aria misteriosa così, con lo sguardo leggermente coperto”. E chissà che, per ricevere altre lodi, Scotti non inizi a inserire i cappelli nel proprio guardaroba quotidiano.

Anche Samira Lui si lascia andare

In questo primo vero lunedì di settembre, anche Samira Lui si mostra più frizzante del solito. Dopo il consueto (e amatissimo) balletto iniziale si lascia trascinare dalle note dei talentuosi Fortuna Five e inizia persino a cantare. “Cos’è sotto la doccia?” chiede Gerry Scotti, distratto dal mormorio. Lei ride, divertita e divertente, ma di canticchiare, sfoggiando anche una voce decisamente piacevole, non smette mica.

La Ruota della Fortuna continua a vincere

Gerry Scotti e Samira Lui sono allegri come non mai e, d’altronde, ne hanno tutti i motivi. La puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 6 settembre era la più attesa, la prima a tornare a scontarsi con Affari Tuoi dopo la paura estiva. E La Ruota della Fortuna è tornata a vincere, superando il rivale con 3 punti di share e circa 400mila spettatori in più, e i suoi conduttori si godono il primo successo.

Non si può certo sedersi sugli allori però. La scorsa stagione, da gennaio a luglio, Affari Tuoi superò La Ruota nella gara agli ascolti con ben 97 vittorie contro 38. Stefano De Martino deve ancora scaldare i motori e Gerry Scotti sa di non poter abbassare la guardia. Ha il compito di continuare a stupire il proprio pubblico, fosse anche con uno strano cappello.