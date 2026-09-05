Ascolti tv del 4 settembre, La Notte dei Serpenti contro L’Erede e Quarto Grado

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha conquistato la prima serata su Rai 1 con il concertone La Notte dei Serpenti e si è scontrata con la serie turca su Canale 5, L’Erede.

Mentre su Rete 4 è andato in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado, al centro della puntata, i risvolti del caso Garlasco e la vicenda di Pamela Genini. Su Italia 1 abbiamo visto la fiction CIA. Rai 2 ha trasmesso il basket femminile dove l’Italia ha sfidato la Cechia. Su La7 è andato in onda il documentario, L’incoronazione di Elisabetta II.

Nell’access prime time Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna continua la scalata del successo. E Marco Liorni resta a guardare.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 4 settembre