Ascolti tv dell’11 settembre, Antonella Clerici regina della prima serata

Antonella Clerici e Clementino conducono su Rai 1 "Suzuki Jukebox", su Canale 5 c'è "L'erede" e su Rete 4 "Quarto Grado": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai 1 per condurre Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit insieme a Clementino. Su Canale 5 invece è tornato l’appuntamento con la fiction L’erede.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 Quarto Grado e su Italia 1 la serie CIA. Invece Matilda De Angelis con La legge di Lidia Poet è stata spostata su Rai 3 per lasciare spazio alla Clerici. Su Rai 2 è andato in onda L’ispettore Coliandro 7. La7 ha trasmesso 11 settembre: senza scampo in memoria delle vittime degli attentati del 2001.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi non ha ancora ingranato e Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5 resta al primo posto degli ascolti e non teme nessuno.

Ascolti dell’11 settembre, i dati della Prima Serata

La serata di venerdì 11 settembre ha visto Antonella Clerici e il suo Jukebox – La Notte delle Hit conquistare la prima serata di Rai 1. Il programma ha interessato 2.056.000 spettatori, pari al 17,2% di share, e ha superato su Canale 5 L’Erede, che ha raggiunto 1.575.000 spettatori con il 13,3%.

Su Rete 4, Quarto Grado ha raccolto 896.000 spettatori con l’8,7% di share, mentre Italia 1 ha proposto CIA, seguito da 750.000 spettatori, pari al 5,5%.

Su Rai 2, invece, Emma Bonino a Belve ha intrattenuto 629.000 spettatori (4,1%). La puntata, con l’intervista realizzata da Francesca Fagnani, è stata riproposta proprio nella serata della scomparsa della politica. A seguire, L’Ispettore Coliandro 7 in replica ha registrato 420.000 spettatori con il 3,7% di share.

La serata ha visto anche l’approfondimento dedicato all’11 settembre su La7, dove 11 settembre – Senza scampo ha raggiunto 605.000 spettatori e il 4,3% di share. Su Rai 3, La Legge di Lidia Poët ha segnato 491.000 spettatori (3,3%), mentre sul Nove Osteria Giacobazzi ha radunato 553.000 spettatori con il 4,2%. Su Tv8, infine, Pechino Express – L’Estremo Oriente ha ottenuto 402.000 spettatori, pari al 3,1% di share.

Access Prime Time, i dati

Nell’access prime time, Stefano De Martino prova a tenere testa a Gerry Scotti, ma La Ruota della Fortuna si conferma davanti. Su Rai 1, Affari Tuoi totalizza 3.505.000 spettatori, pari al 20,9% di share, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.004.000 spettatori con il 24%. Gira La Ruota della Fortuna raggiunge invece 3.342.000 spettatori (19,9%).

La sfida tra i due appuntamenti dell’access prime time vede quindi ancora una volta prevalere Canale 5, con poco più di tre punti di share di distanza. Su Rai 3, Un Posto al Sole appassiona 1.144.000 spettatori con il 6,8%, dopo Il Cavallo e la Torre, che è la scelta di 1.024.000 spettatori (6,1%).

Tra le altre proposte, su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 898.000 spettatori (5,4%), mentre su La7 In Onda conquista 894.000 spettatori con il 5,3%. Su Rete 4, Realpolitik raggiunge 797.000 spettatori (4,8%) nella prima parte e 615.000 (3,7%) nella seconda.

Su Rai 2, TG2 Post registra 438.000 spettatori (2,6%), mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove raccoglie 485.000 spettatori con il 2,9%. Su Tv8, infine, Foodish arriva a 450.000 spettatori e il 2,7%.

Il Preserale

Nel preserale, Reazione a Catena mantiene un vantaggio netto su Caduta Libera. Su Rai 1, L’Intesa Vincente ottiene 2.152.000 spettatori con il 21,4% di share, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.253.000 spettatori, pari al 24,4%. Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.173.000 spettatori (12,9%), mentre Caduta Libera convince 1.649.000 spettatori con il 13,9%.

Su Rai 2, dopo TGSport Sera, che raccoglie 354.000 spettatori con il 4,1% di share, Blue Bloods è seguito da 490.000 spettatori (4,3%) nel primo episodio e da 615.000 spettatori (4,1%) nel secondo. Su Italia 1, Studio Aperto Mag sigla 390.000 spettatori (3,7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 428.000 spettatori con il 2,9%.

Su Rai 3, le news dei TGR tengono informati 2.129.000 spettatori, pari al 15,6% di share. A seguire, Blob segna 868.000 spettatori (5,7%), mentre Il Provinciale sigla 747.000 spettatori con il 4,6%.

Su Rete 4, 10 Minuti è la scelta di 805.000 spettatori (6,2%), mentre La Promessa intrattiene 920.000 spettatori con il 6%. Su La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 183.000 spettatori, pari all’1,7%.

Infine, su Tv8 4 Ristoranti conquista 337.000 spettatori con il 2,4%. Sul Nove, Little Big Italy raggiunge 226.000 spettatori (2,7%), mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 404.000 spettatori con il 2,8%.