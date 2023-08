Chi è la nuova Gatta Nera Candelaria Solorzano

Fonte: IPA Ainett Stephens e Pino Insegno

Segni particolari: bellissima. Parliamo di Candelaria Solorzano, la modella che secondo alcune indiscrezioni affiancherà Pino Insegno nella nuova edizione de ‘Il Mercante in fiera’. L’indossatrice argentina dovrebbe raccogliere il testimone di Ainett Stephens, anche se il nome del personaggio da lei ‘interpretato’ potrebbe passare da Gatta Nera a Carta Nera. Ma chi è la misteriosa ragazza scelta come prossima primadonna della trasmissione di Rai Due?

Chi è Candelaria Solorzano

Ha 28 anni, vive a Milano ma viene dall’Argentina, e da anni è un’affermata modella: Candelaria Solorzano secondo il sito di Davide Maggio sarà protagonista accanto a Pino Insegno nella nuova edizione de ‘Il Mercante in Fiera’, in onda dal prossimo autunno su Rai Due. Pelle olivastra, capelli scuri e sguardo intenso, l’indossatrice sarà chiamata a sostituire Ainett Stephens, che nella precedente edizione della trasmissione aveva vestito i panni della Gatta Nera. Nessuna rivalità tra le due: Candelaria dovrebbe interpretare un nuovo personaggio chiamato ‘Carta Nera’.

Sul suo profilo Instagram l’indossatrice condivide scatti della sua quotidianità, includendo shooting fotografici, dettagli dei suoi outfit e luoghi o citazioni che le sono particolarmente cari. Un profilo curato e niente affatto scontato, che sembra destinato a raggiungere nuove vette di popolarità dopo la messa in onda del gaming show.

La nuova edizione de ‘Il mercante in fiera’

Nato su Italia 1, ‘Il mercante in fiera’ è pronto a tornare sul piccolo schermo a ben 17 anni di distanza dall’ultima edizione. Al timone del gaming show, ci sarà lo storico conduttore Pino Insegno, pronto a tornare in Rai, mentre non è stata confermata un’altra celebre protagonista della trasmissione: Ainett Stephens. La modella venezuelana, che per anni aveva interpretato la sensuale Gatta Nera, non tornerà nel cast del programma che, come ha spiegato il conduttore, ha un target di riferimento molto giovane: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8-10 anni fino ai 28. Il gioco è conosciuto e ha carte molto intelligenti. Lasceremo il Lattante ma credo ci saranno l’Influencer e il Rapper”.

La polemica e la risposta di Ainett Stephens

Proprio in merito all’assenza della Stephens, Insegno ha dato delle motivazioni che hanno fatto storcere più di qualche naso: “Stiamo cercando la Gatta Nera. Ainett è diventata un po’ più grande. Sono passati tanti anni. Resta però un’indimenticata icona del programma” ha spiegato il conduttore. E in molti, inclusa la diretta interessata, hanno sottolineato come tirare in ballo l’età della modella venezuelana sia stata una scelta di cattivo gusto.

La stessa Ainett è intervenuta sulla questione, posando sui social proprio con indosso la tuta nera in pelle che per anni è stata il segno distintivo della Gatta Nera: “Sono rimasta male perché al giorno d’oggi, vedere che anche persone che hanno un’età importante sono rimaste legate ad antichi retaggi e credono che le donne a 40 anni siano vecchie, è inammissibile“. La showgirl aveva quindi aggiunto: “I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo”. Appello rimasto inascoltato, perché da parte di Pino Insegno non è arrivata nessuna replica. La speranza è che Ainett Stephens trovi una sua collocazione in tv, perché l’età di una donna non può e non deve essere un fattore discriminante.