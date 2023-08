Candelaria Solorzano, silurata la nuova Gatta Nera: un video indigna la Rai

Fonte: IPA Pino Insegno

Una nuova polemica ha travolto il Mercante in Fiera, il game show di Pino Insegno che tornerà presto in onda dopo svariati anni di assenza (dal 18 settembre su Rai 2). Se qualche settimana fa il conduttore ha fatto discutere con le sue affermazioni su Ainett Stephens, ex Gatta Nera del programma, ora la bufera si è spostata su Candelaria Solorzano, la modella argentina che sarebbe stata scelta dalla Rai come spalla del presentatore e attore.

“Mercante in Fiera”, la Gatta Nera con lo spinello: bufera su Candelaria Solorzano

Stando a quanto riporta Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di estromettere Candelaria Solorzano dal Mercante in Fiera in seguito ad una controversa storia apparsa sull’account Instagram della modella argentina e portata alla ribalta da Dagospia. Nel video si vede la 28enne in barca con alcuni amici: tra canti e balli, sembra che Candelaria sia intenta a prepararsi uno spinello da fumare. Le immagini sono sgranate, non vi è certezza.

Leggermente diversa la versione fornita da Fanpage, pare che la Solorzano non avesse ancora firmato il contratto con la produzione di Mercante in Fiera. Per questo motivo il suo nome non era stato mai ufficializzato fino ad oggi. “La Rai, insomma, non la caccia e non la prende: questo Fanpage.it può confermarlo”, fa sapere il portale.

Nessun commento da parte di Candelaria Solorzano, che in queste ore si è limitata a condividere sul suo account Instagram – seguito da oltre 70mila follower – una storia in cui si reca in palestra per svolgere la consueta attività fisica. La giovane è ancora poco nota al grande pubblico e il Mercante in Fiera sarebbe stata indubbiamente l’occasione della svolta.

28 anni, argentina, ma da tempo residente a Milano, Candelaria Solorzano è un’affermata indossatrice che sui social network condivide scatti della sua quotidianità, includendo shooting fotografici, dettagli dei suoi outfit e luoghi o citazioni che le sono particolarmente cari. Un profilo curato e niente affatto scontato.

“Mercante in Fiera”: un ritorno in televisione tra le polemiche

Il video di Candelaria Solorzano è solo l’ultima polemica sorta attorno al ritorno del Mercante in Fiera in televisione. Inizialmente si era discusso del rientro di Pino Insegno in Rai: data la sua stima nei confronti di Giorgia Meloni in molti non hanno esitato a dare del raccomandato al 64enne, dimenticando la sua lunga carriera tra piccolo e grande schermo, tra teatro e doppiaggio.

Successivamente Insegno ha fatto discutere per alcune affermazioni su Ainett Stephens, la soubrette venezuelana diventata nota proprio grazie al ruolo di Gatta Nera nel Mercante in Fiera. “Stiamo cercando la Gatta Nera. Ainett è diventata un po’ più grande. Sono passati tanti anni. Resta però un’indimenticata icona del programma”, aveva detto Pino.

Affermazioni che non sono piaciute a nessuno, a partire dalla stessa Ainett Stephens, che ha risposto piccata: “Sono rimasta male perché al giorno d’oggi, vedere che anche persone che hanno un’età importante sono rimaste legate ad antichi retaggi e credono che le donne a 40 anni siano vecchie, è inammissibile. I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai”.