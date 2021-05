David di Donatello 2021, standing ovation per Sofia Loren: commuove tutti

editato in: da

David di Donatello 2021, i look più belli delle star

I David di Donatello 2021 sono stati un’occasione d’oro per rivivere il cinema, sebbene da casa. Impeccabile la conduzione di Carlo Conti, di grande classe, ma a conquistare gli attori presenti e gli spettatori non poteva che essere lei, Sofia Loren, che ha offerto la performance migliore della serata.

L’emozione della Loren è stata palpabile: nel momento in cui è stata annunciata la sua vincita per la categoria Miglior Attrice Protagonista per La Vita Davanti a Sé, tutto il pubblico si è alzato in piedi, per una standing ovation memorabile. Una fotografia dei tempi passati, di un’attrice che, nonostante i suoi 86 anni, continua a dare tutto alla recitazione.

Ed è proprio la sua carriera a darle la linfa vitale per combattere gli anni che avanzano. Sono Carlo Conti e il figlio, Edoardo Ponti, ad accompagnarla lungo la scalinata sul palco. Non è stato facile vederla salire le scale: l’emozione era davvero forte, per lei, ritrovarsi a ritirare un altro David, ma soprattutto essere ancora iconica e unica, un’ispirazione per tutte le donne.

Il suo discorso di ringraziamento è stato speciale. “È difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di 60 anni fa. Ma stasera sembra di nuovo la prima volta. L’emozione è la stessa, anche di più, come la gioia. Forse questo sarà il mio ultimo film, ma dopo tanti film, ho ancora voglia di farne uno”. Non si ferma e non intende farlo, dunque, ma vuole semplicemente continuare a sognare attraverso lo schermo.

E alla fine, quando arriva il momento di salutare il palco, si lascia andare in una frase importantissima: “Senza il cinema non posso vivere, assolutamente”. Questo ci permette di comprendere pienamente la diva che è e che rimarrà per sempre, dagli Oscar a oggi, dalla sua amata Napoli.

I momenti emozionanti, tuttavia, ci sono stati e si sono susseguiti in un crescendo: dai tributi alla memoria di Ennio Morricone fino al discorso di apertura iniziale di Laura Pausini, abbiamo seguito una cerimonia di premiazione degna di questo nome. Tanti i look speciali, come quelli di Matilda De Angelis e di Vittoria Puccini, oltre che della meravigliosa Micaela Ramazzotti. Il David alla Carriera è andato a una frizzante e briosa Sandra Milo, sul palco con il suo solito sorriso.

Carlo Conti è stato estremamente elegante, ha saputo condurre rimanendo in disparte e permettendo alle star presenti di brillare. Inoltre, all’inizio della cerimonia, si è inchinato al mondo dello spettacolo: un omaggio importantissimo, un messaggio forte, che supporta tutti i lavoratori fermi da ormai più di un anno.