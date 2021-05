Lady Gaga saluta il set di Gucci: “Spero di avervi reso orgogliosi”

editato in: da

Lady Gaga incredibile Signora Gucci nel film sull’omicidio più efferato della moda

Si è conclusa l’esperienza di Lady Gaga sul set di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott in cui la pop star ha interpretato Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci ucciso da tre colpi di pistola la mattina del 27 marzo 1995.

Mesi di riprese che l’hanno vista lavorare insieme a un cast di altissimo livello. Ad Adam Drive è andato il ruolo di Maurizio Gucci, mentre all’attore premio Oscar Jared Leto quello del cugino Paolo Gucci, il padre Rodolfo invece è stato portato sul grande schermo da Jeremy Irons e lo zio Aldo da Al Pacino. Nel cast anche Camille Cotti che ha interpretato Paola Franchi la donna per cui Maurizio Gucci aveva lasciato Patrizia Reggiani e compagna all’epoca dell’omicidio.

Terminate le riprese Lady Gaga in un tweet ha scritto una vera e propria dichiarazione d’amore per il nostro Paese: “Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film – si può leggere nel cinguettio apparso sul suo profilo Twitter – : vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana”, ha scritto aggiungendo la bandiera dell’Italia, le mani giunte in preghiera e un cuore. A conclusione del suo messaggio un Ti amo scritto in italiano.

E prima di salutare il Bel Paese, Lady Gaga, ha voluto omaggiare i fan regalando tulipani rosa e gialli fuori dall’hotel di Roma, apparendo anche un po’ commossa.

Le origini della pop star sono in parte italiane. All’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, la famiglia del padre Joseph Germanotta è siciliana: suo nonno era emigrato negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, partendo da Naso un piccolo comune che si trova all’interno della Città Metropolitana di Messina.

Ora non resta che attendere che il risultato di questi mesi di lavoro sia a disposizione del pubblico: il film House of Gucci dovrebbe uscire al cinema il 24 novembre del 2021, la pellicola è ispirata al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden.