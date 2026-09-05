L’Eredità Summer, Liorni saluta Linda. E la parola della Ghigliottina scatena l’indignazione

Penultima puntata dell'"Eredità Summer": Linda Pani non farà più parte del cast, mentre la parola della Ghigliottina ha scatenato gli utenti social

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IPA Marco Liorni

Penultima puntata per L’Eredità Summer: Marco Liorni sta per passare il testimone a Stefano De Martino e Affari tuoi, ma nel frattempo, anche in queste ultime serate in compagnia del game show non mancano le sorprese e i colpi di scena. Linda Pani non farà più parte del cast per dedicarsi a nuovi progetti, mentre la parola della Ghigliottina, indovinata dal campione Bruno, ha scatenato qualche polemica sui social.

Marco Liorni e il saluto a Linda Pani

Già sui social Linda Pani aveva deciso di salutare il suo pubblico: l’ex professoressa infatti ha affidato a Instagram un dolce messaggio, raccontando del suo “viaggio stupendo” con il programma, mentre si prepara a intraprendere un nuovo percorso. E anche Marco Liorni all’inizio della puntata ha voluto salutarla insieme a Greta Zuccarello: “Mandiamo sempre un bacione alla nostra Linda, che questa settimana non è potuta stare con noi”.

A giocare, insieme al campione Bruno, il maestro elementare Andrea, la professoressa Emanuela, il mediatore di immobili di lusso Massimiliano e l’ingegnere elettronico Fabrizio. È Massimiliano a perdere la prima manche, puntando il dito contro Emanuela: lei avrà la meglio continuando a giocare. Alla fine del gioco delle date la professoressa viene di nuovo sfidata, questa volta da Fabrizio, che vince.

Al Gioco delle porte restano così Bruno, che ieri ha provato a vincere il montepremi della Ghigliottina, Andrea e Fabrizio. A cominciare è il campione, che vince subito 40mila euro, mentre il maestro elementare sbaglia la risposta ed è costretto a cedere il montepremi della domanda, 30mila euro, a Bruno e Fabrizio, che salgono rispettivamente a 65mila e 45mila euro.

L’ingegnere riesce a ottenere un montepremi complessivo di 75mila euro, e dopo una serie di colpi di scena, al termine della manche è Andrea a dover lasciare lo studio a bocca asciutta. Bruno e Fabrizio si sfideranno nell’ultima partita, ma sarà il campione ad aggiudicarsi la vittoria per provare a vincere una Ghigliottina che vale 195mila euro.

La parola della Ghigliottina scatena le polemiche social

Si arriva così alla manche più attesa dell’Eredità Summer, la Ghigliottina, che nella serata del 4 settembre ha un valore decisamente allettante. Una somma da capogiro – quasi 200mila euro – che però viene dimezzata 3 volte durante il percorso per scovare i 5 indizi: “Il Solito, Distinzione, Virtuale, Angeli e Scena” sono le parole trovate da Bruno, anche se il montepremi finale è sceso a 24.375 euro.

Il campione riesce a individuare la parola nascosta, ovvero “Sesso“, confermata anche dalla sesta parola “gentil”, avvalorata dai giusti ragionamenti. Nessun imbarazzo in studio (e ci mancherebbe!) mentre Bruno si gode la vittoria e il montepremi da quasi 25mila euro. Ma sui social gli utenti sono insorti, mostrando un’indignazione esagerata rispetto alla soluzione data dal concorrente.

Domani, sabato 5 settembre, il campione si giocherà con 2 punti in classifica la finalissima, dove rivedremo anche Fabrizio, ancora al comando insieme a Bruno rispetto agli altri concorrenti, essendo arrivati entrambi due volte alla Ghigliottina portando a casa almeno una volta il montepremi finale.