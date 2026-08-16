L’Eredità Summer, Marco Liorni e Linda bocciano il pranzo a base di piselli e carote in spiaggia

IPA Marco Liorni e Linda

Una puntata piena di emozioni a L’Eredità Summer, tra risposte giuste date totalmente a caso, sfide serrate e una Ghigliottina da 180mila euro. È il campione in carica Enrico a provare a conquistare per la seconda volta consecutiva il montepremi finale, portandosi a quota 2 vittorie nella settimana.

Marco Liorni e Greta svelano una curiosità sui pranzi da fare in spiaggia: carote e piselli sono da evitare prima del bagno, perché fermentando rallentano la digestione. “Immagino l’esultanza dei bambini a casa!” esclama il conduttore, sottolineando però l’importanza di mangiare sempre le verdure.

Una puntata piena di colpi di fortuna

Il primo colpo di scena della serata arriva quando il gioco vero e proprio deve ancora iniziare. A partecipare alla puntata del 15 agosto sono il campione in carica Enrico, Andrea (sorteggiato per la quinta volta), Vanessa e Marzia. Quest’ultima però si è dovuta ritirare dal gioco e la sua postazione è vuota: un sorteggio dell’ultimo minuto dà spazio a Jacopo.

Linda e Marco e Liorni portano pubblico e concorrenti a un pranzo sulla spiaggia con la Scossa. Cosa deve evitare un bambino che vuole fare il bagno dopo pranzo? Piselli e carote tradiscono Andrea: sono il piatto da non mangiare prima del tuffo. Via libera invece a focacce, pasta al pomodoro e insalata di riso. “Ma attenti alle quantità!” ricorda il conduttore. Il concorrente porta con sé in sfida la new entry Vanessa che non ha fortuna: il suo debutto a L’Eredità Summer dura poco ed è subito eliminata.

Tra i protagonisti del gioco delle date John Lennon e Yoko Ono. Marco Liorni si sbottona: “Non mi è simpaticissima lei, dicono che abbia causato la rottura dei Beatles”. Poi corregge il tiro: “Scherzo eh!”, onde evitare polemiche. Il colore rosa shocking, inventato da Elsa Schiaparelli nel 1937, manda di nuovo in sfida Andrea che stavolta sceglie di giocarsela contro Jacopo e anche stavolta ha la meglio.

Al gioco delle porte il colpo di scena arriva con Enrico che dopo aver scelto la porta Cinema ammette di non avere la più pallida idea di quale sia il film suggerito dal balletto sulle note di I have the time of my life. Deve dire qual è il nomignolo con cui viene chiamata la protagonista del film e lui, quasi sul gong, spara a caso “Baby”. Marco Liorni è incredulo: nonostante la risposta sia stata data senza pensare è quella giusta. Il film era Dirty Dancing. Anche Francesca butta più per intuito che per ragionamento la soluzione della porta Più o Meno, e anche lei riesce a trovare la soluzione giusta. Due risposte guidate dalla fortuna che portano i due concorrenti alla sfida finale. Per la seconda volta Enrico la spunta ed è lui a giocare alla Ghigliottina.

Una Ghigliottina ricchissima

Il campione in carica ha fortuna anche stavolta: per lui nessun dimezzamento e arriva all’ultima fase del gioco con il bottino pieno di 180mila euro. Colore, Cattivo, Coro, Luce, Margherita sono le parole da collegare e il concorrente sul suo cartoncino scrive Bianco. Una scelta che non lo convince e decide di non commettere per la seconda volta lo stesso errore di non scoprire la sesta parola, e del resto la cifra accumulata glielo consente. Muro è il nuovo indizio che però non suscita altre idee. La fortuna ha smesso di assisterlo: la parola da trovare era Maestro, e anche stavolta nonostante il cambio di strategia Enrico torna a casa senza niente in tasca.