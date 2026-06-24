Ascolti tv del 23 giugno, Vanessa Incontrada non ha speranze contro Inghilterra-Ghana

Vanessa e Gigi su Canale 5 sfidano l'Inghilterra ai Mondiali contro il Ghana. Stefano De Martino è tornato ma è flop: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano la seconda puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme"

Martedì 23 giugno sono tornati i Mondiali in prima serata su Rai 1 con la partita, Inghilterra vs Ghana. Anche Stefano De Martino è tornato nell’access prime time con una puntata speciale di Affari Tuoi, ma il suo posto continua a vacillare. E il primo ad approfittarne è Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna.

A sfidare i Mondiali in prima serata, ci pensano Gigi e Vanessa – Insieme su Canale 5. L’Incontrada tenda di ottenere lo stesso share di Vita! Il concerto ma è davvero una dura battaglia.

Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 il docureality Che ci faccio qui – Tutta la vita che ho. Su Italia 1 è andato in onda Mi presenti i tuoi e su Rete 4 È sempre Cartabianca. E su La7 è stato trasmesso il film Surviving – Il caso Epstein.

Prima serata, ascolti tv del 23 giugno: Inghilterra-Ghana al 29%

Su Rai 1 Mondiale 2026 – Inghilterra vs Ghana incolla al piccolo schermo 3.839.000 spettatori pari al 29% di share dalle 22 a mezzanotte. Su Canale5 la replica di Gigi e Vanessa Insieme conquista 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:54 alle 00:42. Su Rai2, dopo la presentazione di oltre un’ora (417.000 – 2.6%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 432.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Mi presenti i tuoi? incolla davanti al video 825.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui segna 1.180.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 544.000 spettatori (4.9%). Su La7 Epstein – Sopravvissute all’Incubo raggiunge 444.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 401.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Le crociate raduna 289.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 23 giugno: De Martino sconfitto

Su Rai1 Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.767.000 spettatori (22.6%) dalle 20:37 alle 21:30. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.326.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.282.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:55 alle 21:47.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 461.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 857.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.349.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 820.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 555.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.456.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 330.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 382.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.383.000 spettatori pari al 23.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.302.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.430.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro convince 1.842.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti gli ascolti tv del 23 giugno