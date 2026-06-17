Ascolti tv del 16 giugno, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio sfidano i Mondiali

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Canale 5 hanno osato sfidare i Mondiali con lo show che celebra l’amicizia e le emozioni. E lo hanno fatto sostenuti da grandi ospiti come Emma, Panariello, Paolo Bonolis, solo per fare qualche nome.

Su Rai 1 invece è andata in onda la partita Francia vs Senegal. Fino ad ora i Mondiali 2026 hanno avuto la meglio sullo share. Ma non avevano dei rivali forti come Vanessa e Gigi.

Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 il docureality Che ci faccio qui – Quel che resta dei giorni. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è andato in onda il film Ti presento i miei.

Nell’access prime time invece Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua a farla da padrone, perché Stefano De Martino è stato ancora una volta sospeso.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 16 giugno