La Ruota della Fortuna con Elodie e Marracash ma Gerry Scotti dice no

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images/Mediaset Marracash, Elodie, Gerry Scotti

Tra giri di ruota, vocali e tabelloni da risolvere, La Ruota della Fortuna si è tinta, almeno per qualche minuto, di sfumature romantiche. A finire al centro dell’attenzione Elodie e Marracash, una delle coppie più amate della musica italiana degli ultimi anni e ancora oggi tra le più rimpiante dai fan. Soprattutto da quelli della Generazione Z, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Tutto è nato durante il round musicale dedicato proprio ai due cantanti ed ex fidanzati, quando tra le soluzioni da indovinare è comparso il titolo della canzone che, nel 2019, li ha fatti conoscere ed innamorare: Margarita.

Un momento che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in un assist per il gossip, ma che è stato gestito diversamente dal padrone di casa Gerry Scotti.

Elodie e Marracash protagonisti a La Ruota della Fortuna

“Una storia che nasce e finisce in una notte sola”, questa la frase da indovinare a La Ruota della Fortuna e legata a Margarita, il featuring di successo di Elodie e Marracash.

Tra un giro di ruota e una vocale da acquistare, Gerry Scotti ha ribadito più volte di quanto sia bella questa canzone – e di quanto tempo sia passato già dalla sua uscita – mentre la sua partner Samira Lui non ha esitato a canticchiarla.

Nessuna battuta maliziosa, nessuna allusione alla storia d’amore tra i due artisti, che continua a far parlare di sé anche a distanza di anni dalla separazione.

A colpire è stato proprio l’approccio di Scotti, rimasto concentrato esclusivamente sull’aspetto musicale. Nessun cedimento da parte del conduttore Mediaset.

Nessun riferimento ai recenti rumors che vorrebbero Elodie e Marracash nuovamente vicini, né alla fine della relazione tra la cantante e Andrea Iannone e l’attuale liaison con Franceska Nuredini.

Una scelta che ha riportato l’attenzione sulla musica, lasciando i pettegolezzi fuori dal gioco. Una scelta che sicuramente è stata apprezzata dai diretti interessati, soprattutto dal rapper di Nicosia che si è sempre definito allergico alla stampa rosa.

In passato ha raccontato a proposito del suo legame con la Di Patrizi: “È stata anche una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro… Boh, a me è un po’ successo per caso. C’è gente che fantastica e anche che esige, che vuole, che critica, che rompe… Capisci? Cioè diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua”.

Virginia è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

Eleonora non è più la campionessa de La Ruota della Fortuna. Dopo due puntate da protagonista e un bottino complessivo di 58.900 euro, oltre a un weekend a Gardaland, la giovane specializzanda di Torino, originaria della Calabria, è stata infatti superata nel finale da Virginia, avvocato romano specializzato in diritto civile, che ha avuto la meglio al termine di una gara combattuta fino all’ultimo tabellone.

A completare il trio dei concorrenti c’era Matteo, export manager di Reggio Emilia, protagonista di una serata ricca di colpi di scena e momenti divertenti.

La gara si è aperta con il tradizionale Giramondo, dedicato alla parola filippina Bangka, che Matteo ha correttamente associato a una tradizionale imbarcazione da pesca, conquistando i primi 1.000 euro. Lo sfidante si è ripetuto nel Round Musicale, portandosi a quota 2.300 euro.

A cambiare gli equilibri è stata però Virginia. Nel gioco dedicato al mondo animale, con protagonista l’otocione, l’avvocato ha trovato la soluzione corretta e ha preso il largo, raggiungendo i 10.100 euro.

Grande attesa, come sempre, per il Round Jackpot, arrivato a quota 94.200 euro. Il tabellone, dedicato ai Segreti casalinghi, ha visto Eleonora vicinissima alla soluzione. Convinta di aver capito la frase, la campionessa ha tentato un ultimo giro su suggerimento del conduttore, ma la sorte le ha riservato lo spicchio Passa.

A beneficiarne è stato Matteo, che ha indovinato la soluzione e incrementato il proprio bottino. La frase riguardava i feltrini da applicare sotto i mobili per proteggere il parquet, argomento che ha dato a Zio Gerry l’occasione per un ricordo personale: “Mia madre ne era ossessionata. Se avesse potuto, li avrebbe messi perfino sotto i piedi miei e di mio padre”.

Nella manche Se la sai raddoppi, dedicata ai libri, è andato in scena uno dei momenti più divertenti della serata. Tentando di indovinare il titolo de Il silenzio degli innocenti, Eleonora ha commesso un clamoroso lapsus, parlando di “uno psichiatra cannibale che aiuta l’UBI”. Scotti è esploso in una risata: “Entra direttamente nei record della trasmissione. Uno psichiatra cannibale che aiuta l’Unione Banche Italiane”. A sfruttare l’occasione è stato ancora Matteo, che ha portato a casa altri mille euro.

Si è così arrivati al rush finale. Dopo le manche del Triplete, Virginia ha conservato il comando della classifica con 10.100 euro, davanti a Matteo con 7.300 ed Eleonora con 1.000. A decidere tutto è stato l’Ultimo Round. Qui Virginia ha approfittato di un errore del rivale e ha trovato la soluzione decisiva, chiudendo a 16.500 euro e conquistando il titolo di nuova campionessa.

Nella successiva Ruota delle Meraviglie, dedicata al numero otto, Virginia ha sfiorato il colpo grosso. Alla fine si è trovata davanti a due buste verdi. Seguendo il consiglio della madre, ha scelto la numero uno, contenente 10 mila euro. Pur avendo la possibilità di cambiare, ha deciso di tenere la vincita.

Una scelta che Scotti ha apprezzato: “Il pubblico vuole il rischio, ma portarsi a casa 25.500 euro in una sera mi sembra un ragionamento molto sensato”. E aveva ragione: nell’altra busta c’erano soltanto mille euro.