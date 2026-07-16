Ascolti tv del 15 luglio, la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina non dà scampo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Jennifer Lopez

Mercoledì 15 luglio Rai 1 ha trasmesso la seconda semifinale dei Mondiali 2026. A scendere in campo sono state Inghilterra e Argentina. La partita è decisiva e gli italiani sono stati incollati al piccolo schermo per vedere chi sfiderà la Spagna.

Il resto della programmazione tv è stata quasi del tutto ignorata. Come già è avvenuto per la prima semifinale del 14 luglio. E poco importa che Canale 5 abbia tentato il tutto e per tutto con Jennifer Lopez, protagonista del film Ricomincio da me. Italia 1 ha scelto un cult, Billy Elliot per conquistarsi uno spazietto nella classifica dello share. E Rete 4, ha mandato in onda Carlo Verdone con L’amore è eterno finché dura.

Su Rai 2 è andato in onda Un oggi alla volta e su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – Nadia Cella 30 anni per la verità. La7 ha trasmesso Un giorno come tanti.

Nell’access prime time Stefano De Martino è sparito ma a Gerry Scotti non va meglio, perché anche La Ruota della Fortuna è penalizzata a causa dei Mondiali.

Prima serata, ascolti tv del 15 luglio: Inghilterra-Argentina arrivano al 52,3%

Su Rai 1 Mondiali 2026, la semifinale Inghilterra-Argentina incolla al piccolo schermo 9.447.000 spettatori pari al 52.3% di share dalle 21 alle 23:02 (primo tempo a 8.855.000 e il 47.3%, secondo tempo a 9.945.000 e il 56.8%). Su Canale5 Ricomincio da me conquista 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5%.

Su Rai2 Un oggi alla volta intrattiene 345.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Billy Elliot intrattiene 553.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 677.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza 395.000 spettatori (2.5%). Su La7 Un giorno come tanti raggiunge 375.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene 209.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Brave ragazze raduna 215.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time, dati del 15 luglio: Gerry Scotti piange

Su Rai1 Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Argentina totalizza .000 spettatori (%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:44 alle 20:52 (3.133.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.724.000 spettatori pari al 20% dalle 20:55 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.072.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 713.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 503.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 985.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 288.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 260.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.268.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.203.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.461.000 spettatori (16.5%), mentre The Wall convince 1.989.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 403.000 spettatori con il 4%, mentre Blue Bloods è seguito da 447.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 470.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.887.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 758.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica 663.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 854.000 spettatori (6.1%). Su La7 Grantchester raduna 95.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 111.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 277.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (210.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 375.000 spettatori con il 2.7%.