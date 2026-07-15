La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pizzica Samira Lui: “È una bugia…”

Anche questa sera Gerry Scotti e Samira Lui hanno dimostrato di essere uno dei punti di forza de La Ruota della Fortuna (a suon di battutacce)

IPA Gerry Scotti

Ci sono tante ragioni per guardare La Ruota della Fortuna, come potrebbe confermare l’affezionato pubblico di Canale 5. Ci sono le storie sempre diverse dei concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia e pronti a mettersi in gioco, gli immancabili quiz a cui poter giocare comodamente da casa sfidandosi tra amici e parenti. Ma ci sono anche Gerry Scotti e Samira Lui, una coppia di conduttori che non perde occasione per “pizzicarsi”, rendendo tutto ancor più piacevole. Cosa che hanno dimostrato anche questa sera.

Gerry Scotti e Samira Lui sempre più complici

Inutile negarlo. Uno dei punti di forza di questa edizione de La Ruota della Fortuna è scenza dubbio il rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il navigato conduttore, tra i volti più amati di Mediaset, non ha bisogno di presentazioni e il pubblico conosce bene la sua preparazione e un’esperienza che in pochi possono vantare sul piccolo schermo. Non avrebbe potuto desiderare spalla più azzeccata di Samira Lui che, nonostante la “prima volta” alla conduzione di un programma così noto e seguito, ha dimostrato di sapersi mettere in gioco, senza prendersi troppo sul serio.

L’ideale per lo zio Gerry che, come già accaduto in altre puntate, anche stavolta non ha perso occasione per lanciare qualche battutaccia delle sue alla compagna di avventura. Quasi alla fine del gioco, con la campionessa intenta a cimentarsi ne La Ruota delle Meraviglie, si è parlato di bugie bianche. Alché Scotti ha chiesto a Samira cosa fossero e lei: “Le bugie bianche, quelle innocue”. “Tipo.. sei brutta”, ha colto la palla al balzo il conduttore. “Ma simpatica”, ha prontamente risposto Samira, ma ecco la frecciatina: “Anche quella è una bugia…”.

Conoscendo Samira – che stasera, tra l’altro, ha indossato un delizioso completo rosa confetto con top e shorts paillettati -, non abbiamo dubbi sul fatto che saprà come “vendicarsi”.

Federica si riconferma campionessa

Frecciatine tra conduttori a parte, la protagonista di questa puntata de La Ruota della Fortuna è stata ancora una volta Federica da Roma, reduce da “un’avventura straniante”, come l’ha definita lo stesso zio Gerry: “A metà l’avevo celebrata come una delle concorrenti più sfortunate della Ruota e poi dopo 15 minuti… ha vinto 27.500 euro”.

La Ruota gira, nel bene come nel male. Per Federica non è stata una gara particolarmente felice ma è comunque riuscita a riconfermarsi campionessa, nonostante l’agguerrita concorrenza di Monica, ingegnere di formazione ma account manager in quel di Milano, in studio col fidanzato Silvano, e di Cristian, il “Freddie Mercury” di Savignano sul Rubicone, infermiere di sala operatoria accompagnato dallo zio Luca.

Ci ha provato fino alla fine la campionessa, ma senza successo. Non è riuscita a dare le ultime tre soluzioni, tutte incentrate sul nome “Marco”, piuttosto semplici come ha sottolineato anche il conduttore. L’emozione può giocare brutti scherzi, in fondo. Poco male per Federica, che ha comunque portato a casa altri 9.600 euro ed è pronta a lottare per mantenere il titolo.