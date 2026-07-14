La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti festeggia il primo anniversario: “Abbiamo vinto tutto”

La nuova edizione de "La Ruota della Fortuna" festeggia il primo compleanno e Gerry Scotti e Samira Lui diventano sentimentali

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Come vola il tempo… è già passato un anno da quando La Ruota della Fortuna, nella sua nuovissima versione, faceva il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano il primo compleanno ripercorrendo i grandi traguardi raggiunti, in una puntata che, però, è tutt’altro che fortunata, per lo meno per i concorrenti.

Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano l’anniversario

“365 giorni fa varcavo per la prima volta le soglie di quella porta”: così Gerry Scotti apre la puntata di martedì 14 luglio. Perché esattamente un anno fa iniziava quella che il conduttore definisce “una delle più grandi occasioni professionali della nostra vita”. Scotti ringrazia i collaboratori, i concorrenti, il pubblico e i Fortuna Five, “che questo programma ha messo insieme e hanno potuto dimostrare una preparazione fuori dal normale”.

“È passato un anno e non ce ne siamo accorti. – è il commento di colui che ricopre il posto che un tempo fu del maestro Mike Bongiorno – Quando ci si diverte lavorando il tempo non si sa se passa. Un anno senza interruzione nelle vostre case, e questo ci fa sentire di essere tutti insieme una grande famiglia”. Poco dopo, Gerry è raggiunto da Samira Lui, che concorda con il collega, “è stato un anno bellissimo”, ma non si lascia sfuggire un’affettuosa frecciatina, “a parte sopportarla”.

I due celebrano assieme quest’anno di grandi successi. “Abbiamo vinto tutto. – sottolinea Scotti senza falsa modestia – Siamo stati programma dell’anno, tu personaggio rivelazione dell’annata”. E per un attimo, il presentatore lombardo mette da parte l’ironia, è sincero quando, rivolgendosi alla giovane spalla, afferma: “Sono felice per te, splendida compagna di lavoro”.

La Ruota della Fortuna è stato un azzardo, ma, ha rivelato in uno speciale del Tg5, Scotti sapeva sarebbe andata bene: “Se fosse andata bene sarebbe stata una cosa epocale… Adesso dirvi con esattezza me l’aspettavo sarebbe un po’ esagerato. Va bene un ‘me lo sentivo’”. Quasi senza accorgersene: “Ci siamo divertiti prima noi, ce ne siamo poi resi conto e infine abbiamo capito che avremmo potuto far divertire anche qualcun altro… Ed è successo proprio così”.

“È stato un anno incredibile, davvero. Ci siamo divertiti tanto, e vedere che il pubblico ha risposto così bene è la soddisfazione più grande” ha aggiunto Samira, non mandanco di ringraziare anche sui social, così come Gerry, la grande squadra che, da dietro le quinte, ha reso La Ruota della Fortuna il più clamoroso successo di questa stagione televisiva.

Una puntata sfortunata a La Ruota della Fortuna

Il primo anniversario è caduto in una puntata decisamente avvincente per La Ruota della Fortuna, con i concorrenti alle prese con una proverbiale sfortuna. Federica, neolaureata in arrivo da Roma assieme al fidanzato Simona, ha visto tutti i propri traguardi sgretolarsi di fronte a ben più di una bancarotta. Grazie al suo talento, però, è riuscita a recuperare, entrando anche nella storia della trasmissione: è la prima a vincere due Express di fila, il primo adirittura a tabellone vuoto.

Non poteva che meritarsi, dunque, il ruolo di nuova campionessa. Seppur anche alla manche finale, quella della ruota delle meraviglie, un po’ di sfortuna non manca. Federica indovina solo due quesiti su tre. Male, tuttavia, non le va. Ai 26.500 euro conquistati nel corso della gara, aggiunge 1.000 euro e la possibilità di rifarsi domani.