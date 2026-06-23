Un posto al sole, le anticipazioni del 24 giugno 2026: Eduardo è in pericolo

Tutto è pronto per il furto a Palazzo e Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo: trama di "Un posto al sole" del 24 giugno

Ufficio stampa Rai Eduardo," Un posto la sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap ambientata a Napoli che continua a coinvolgere il pubblico con intrecci familiari e colpi di scena. Ecco le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 23 giugno 2026

Martedì 23 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Il drammatico confronto con Monica e le sue rivelazioni su Maurizio getteranno Manuela nello sconforto. Nonostante l’impegno di Raffaele, una giornata di svago si trasformerà nell’ennesima occasione per far scattare la tensione fra Ida e Diego, che è sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia farà capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.

Anticipazione della puntata del 24 giugno 2026

Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo, mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Con il supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto sembra aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.