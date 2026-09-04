Elodie, il bacio con Franceska tra gli scogli: “Fine della fuga”

Nuove immagini dal mare per Elodie e Franceska Nuredini, protagoniste di un momento tenero che riaccende l’attenzione sulla loro relazione (e no, non c'è nessuna crisi)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elodie e Franceska

Per Elodie e Franceska Nuredini l’estate sembra chiudersi esattamente come era iniziata: insieme. La cantante ha affidato a Instagram alcune immagini degli ultimi giorni trascorsi lontano dalla città, regalando ai follower un nuovo piccolo album di coppia. Il dettaglio che ha attirato più attenzione, però, è un bacio tra gli scogli con il mare sullo sfondo: un modo dolcissimo di allontanare una volta per tutte i rumor su una loro presunta crisi.

Elodie e Franceska Nuredini, l’ultimo capitolo delle vacanze

Il nuovo post di Elodie non contiene spiegazioni né riferimenti diretti alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. La cantante ha preferito affidare il racconto a una sequenza di scatti e brevi video, mostrando alcuni momenti condivisi con Franceska durante la pausa estiva.

Le immagini restituiscono un’atmosfera rilassata: il mare, una barca, giornate trascorse all’aperto e l’incredibile complicità tra le due. Un racconto semplice, costruito più sui fatti che sulle parole, nel quale trovano spazio anche gesti affettuosi e momenti di quotidianità, come in una qualsiasi storia d’amore.

Franceska Nuredini ha reagito al post con due sole emoji: una sirena e un cuore bianco. Un gesto essenziale, ma in linea con l’atmosfera intima delle immagini condivise dalla sua partner.

La pubblicazione arriva dopo alcuni giorni in cui erano riemerse voci su una possibile distanza tra le due. L’assenza di dichiarazioni ufficiali aveva poi lasciato spazio alle interpretazioni, alimentate soprattutto dai contenuti condivisi o non condivisi sui social. Insomma, si è scambiato il silenzio per qualcosa che non è: niente di più semplice, sui social, ma lo ricordiamo: la vita vera è fuori da lì.

Il nuovo carosello sembra proporre un’immagine diversa. Le fotografie mostrano le Elodie e Franceska vicine, sorridenti e a proprio agio, mentre si godono gli ultimi momenti di una vacanza da sogno.

La relazione, dai primi rumors alla storia vissuta alla luce del sole

La loro storia aveva iniziato a far parlare di sé lontano dai riflettori, quando Franceska Nuredini, ballerina di 24 anni, aveva cominciato a comparire accanto a Elodie anche oltre gli impegni professionali. Le due si conoscevano già grazie al lavoro sul palco, ma con il tempo la loro sintonia era diventata sempre più evidente.

A rendere il rapporto impossibile da ignorare era stato un momento preciso: il Pride di Milano. In quell’occasione, un bacio aveva trasformato le voci in una conferma pubblica, arrivata dopo la fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone.

Da allora, Elodie e Franceska hanno scelto di mostrarsi senza però raccontare ogni dettaglio della loro vita privata. Foto, commenti e gesti affettuosi hanno alimentato in questi mesi l’interesse del pubblico, mentre le due hanno continuato a evitare spiegazioni ufficiali. Franceska, tuttavia, aveva lasciato poco spazio ai dubbi definendo Elodie “la mia fidanzata stupenda”.

Poi era arrivato un piccolo segnale (proprio sui social) capace di riaccendere le ipotesi. Un cuore spezzato pubblicato da Elodie sotto una foto della compagna era stato interpretato come il possibile indizio di un momento difficile. Nel giro di poche ore, il gesto aveva dato origine a nuove letture sulla solidità della coppia.

Erano poi circolate anche voci su Megan Ria, ballerina legata allo stesso ambiente professionale. Nessuna delle persone coinvolte aveva però confermato o smentito le indiscrezioni, lasciando che il rumore del gossip si esaurisse da solo. E ora che la vacanza è ormai terminata, quel bacio tenero e appassionato insieme, scambiato tra gli scogli, sembra allontanare le voci su una possibile crisi.