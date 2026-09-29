Beautiful, le anticipazioni del 30 settembre 2026: Ridge tradito dall’amico di sempre

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Il tradimento di Carter viene a galla, ma lui ha la sua spiegazione. Ecco le anticipazioni di mercoledì 30 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 settembre 2026

Brooke entra in ufficio e spezza l’illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che la “ristrutturazione” nasconde un colpo di mano. Ridge respinge l’accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali; Brooke insiste: Carter ha manipolato la sua fiducia per ottenere pieni poteri. Intanto, allo chalet, Carter e Hope misurano le conseguenze: lui si sente fratello traditore, ma vede nella mossa l’unico modo per fermare la gestione autoritaria di Steffy e restituire dignità a Hope e alla sua linea. La complicità professionale si accende in passione. Al “Giardino”, Electra resta di sasso davanti a Remy, che confessa di averla seguita a Los Angeles e di averla monitorata sui giornali; lei tenta di allontanarlo, temendo che il suo segreto esploda, ma lui vuole un posto nella sua nuova vita. Nel reparto stilisti, Will confida a Ivy i dubbi sull’irrequietezza di Electra. Infine, Ridge rilegge i documenti e capisce: Carter, l’amico di sempre, lo ha pugnalato per Hope.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.