Beautiful, le anticipazioni del 14 settembre 2026: anche Carter contro Steffy

Ufficio stampa Mediaset Brooke, Ridge e Eric in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Carter considera illegittima la decisione di Steffy, Ridge invece la difende. Ecco le anticipazioni di lunedì 14 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 14 settembre 2026

Hope racconta a Zende il motivo per cui Steffy l’ha licenziata e ha deciso di eliminare la sua linea: mentre stava provando della lingerie della “Brooke’s Bedroom” da sola in ufficio, Finn era entrato improvvisamente e lei, confusa, era inciampata e caduta rovinosamente su di lui; gesto interpretato da lui e Steffy come un tentativo di approccio. Carter considera illegittima la decisione di Steffy, che accusa di lasciarsi guidare da rivalità personali; ribadisce che il conflitto tra Logan e Forrester sta danneggiando l’azienda e sottolinea il contributo dato da Hope e dalla famiglia Logan alla Forrester. Ma Steffy gli ordina di concentrarsi solo sul proprio lavoro. Ridge appoggia la posizione della figlia e dichiara di non voler più parlare di Hope. Zende si lamenta con Steffy per la decisione presa.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.