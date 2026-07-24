Beautiful, le anticipazioni del 25 luglio 2026: nasce un nuovo amore

Hope e Carter vivono un momento di svolta, mentre Steffy e Finn godono di un breve periodo di serenità familiare: trama di "Beautiful" del 25 luglio

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Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 25 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 25 luglio 2026

Nella puntata odierna Hope e Carter vivono un momento di svolta: dopo un avvicinamento prolungato, i due si aprono finalmente l’uno con l’altra e confessano i sentimenti che covavano da tempo. Carter esprime la sua ammirazione per la forza e la sensibilità di Hope, mentre lei riconosce la fiducia che ormai nutre nei suoi confronti. La scena segna l’inizio di un possibile nuovo legame, con prospettive di crescita personale per entrambi.

Parallelamente, Steffy e Finn godono di un breve periodo di serenità familiare: i due ripercorrono insieme le prove superate, dagli attacchi che hanno minacciato il loro equilibrio fino alla ricostruzione della loro vita di coppia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.