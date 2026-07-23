Beautiful, le anticipazioni del 24 luglio 2026: Hope e Carter confessano i propri sentimenti

Ufficio stampa Mediaset Carter, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 24 luglio 2026

Hope e Carter si ritrovano finalmente a confessarsi i sentimenti che da tempo covavano in silenzio. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua forza, la sua sensibilità e la capacità di ispirare chi le sta accanto. Hope, a sua volta, riconosce di fidarsi profondamente di lui e di aver intuito che tra loro stava nascendo qualcosa di speciale. Carter la incoraggia a guardare al futuro con fiducia, vedendo in lei una donna pronta a rinascere dopo le difficoltà personali e professionali che l’hanno segnata. Nel frattempo Steffy e Finn vivono un momento di grande serenità familiare. I due ripercorrono le prove che hanno affrontato insieme, dagli attacchi di Sheila alle crisi che hanno minacciato il loro matrimonio, riconoscendo come ogni ostacolo abbia rafforzato il loro legame.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 19 al 25 luglio.