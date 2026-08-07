Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Steffy e Finn

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 8 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 8 agosto 2026

Nella seconda parte dell’episodio in onda nel corso della settimana, la trama si concentra sugli equilibri interni alla Forrester Creations e sulle tensioni personali che minacciano rapporti consolidati. Steffy e Finn vivono un momento di intimità, ma il quadro professionale riporta subito la concretezza del lavoro: Steffy è preoccupata per la difesa appassionata che Carter ha fatto della linea “Hope for the Future” durante l’ultima riunione, tanto da mettere in dubbio la reale motivazione dietro il sostegno del direttore operativo.

Nonostante i dubbi di Ridge e Steffy sui profitti del progetto, Carter è riuscito a salvare la collezione, dipingendo Hope come un punto di riferimento morale per l’azienda. Questo atteggiamento scatena in Steffy il sospetto che ci sia qualcosa di più profondo rispetto a un semplice interesse aziendale: la dinamica tra valori personali e strategia commerciale torna al centro delle discussioni in casa Forrester.

Nel frattempo, a Villa Spencer, Liam confida a Bill e al piccolo Will il suo desiderio di riconquistare Hope. Nonostante il cinismo del padre, che considera il matrimonio ormai concluso, Liam ammette di non essere riuscito a voltare pagina e di volere ricostruire la propria famiglia, mettendo così in luce la dimensione emozionale che accompagna le decisioni pratiche dei personaggi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.