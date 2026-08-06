Beautiful, le anticipazioni del 7 agosto 2026: Liam confessa le sue intenzioni contro il volere del padre

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 7 agosto 2026

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn si godono un momento di intimità, ma la tensione professionale non tarda a riemergere. Steffy esprime il suo sconcerto per l’infervorata difesa che Carter ha fatto della linea di Hope durante l’ultima riunione. Nonostante i dubbi di Ridge e Steffy sui profitti, Carter è riuscito a salvare la “Hope for the Future”, descrivendo Hope come un pilastro morale e una luce per l’azienda. Steffy inizia a sospettare che dietro l’ottimismo del Direttore Operativo si nasconda qualcosa di più profondo di un semplice interesse aziendale. Nel frattempo, a Villa Spencer, Liam confessa a Bill e Will il suo desiderio di riconquistare Hope. Nonostante il parere cinico del padre, che considera quel matrimonio finito da tempo, Liam ammette di non aver mai voltato pagina e di voler riavere la sua famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.