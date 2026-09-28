Beautiful, le anticipazioni del 29 settembre 2026: Ridge ignaro. Tutto è nelle mani di Brooke

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 29 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 settembre 2026

Brooke, appostata fuori dallo chalet, ascolta la conversazione tra Carter e Hope: la ristrutturazione è in realtà una copertura per un colpo di mano attraverso cui Carter punta a ottenere il controllo totale della Forrester. Carter giustifica la manovra come un mezzo per sottrarre l’azienda a una gestione che considera punitiva da parte di Steffy e per restituire dignità alla linea Logan; Hope lo sostiene, ma pretende che la decisione sia libera e non frutto di pressione emotiva. Al “Giardino” cresce l’intesa tra Will ed Electra: lui la presenta a Deacon e parla delle proprie radici in Forrester; poco dopo Remy ricompare, annunciando un ritorno a Los Angeles e la speranza di un nuovo inizio con lei. In sede, Taylor e Ridge richiamano alla memoria gli sforzi di Steffy per tenere unita la famiglia; all’arrivo di Brooke, Ridge nota un’ansia insolita sul suo volto, ignaro che Brooke ormai conosca il piano che potrebbe cambiare gli equilibri aziendali.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.