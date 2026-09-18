Beautiful, le anticipazioni del 19 settembre 2026: Taylor fa un passo indietro per Brooke e Ridge

Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor confida a Brooke che la malattia l’ha portata a riscoprire sé stessa, Steffy esprime sollievo nel sapere che Ridge la sostiene. Ecco le anticipazioni di sabato 19 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 19 settembre 2026

Il confronto principale coinvolge Taylor e Brooke: Taylor confida a Brooke che la malattia l’ha portata a riscoprire sé stessa e a seguire il proprio cuore, ma precisa di non voler riconquistare Ridge; il loro legame è profondo e destinato a durare, pur nel rispetto della relazione stabile che Brooke ha con Ridge. La conversazione mette in luce la gratitudine di Taylor nei confronti di Ridge per il sostegno ricevuto durante la guarigione e il desiderio di vivere senza più sentirsi egoista o dipendente da una figura sentimentale.

Steffy, dal canto suo, esprime sollievo nel sapere che Ridge la sostiene, anche quando Brooke prende le difese di Hope. La scena sottolinea le dinamiche familiari: affetto, lealtà e delicate tensioni tra membri della stessa famiglia che influenzano decisioni personali e professionali all’interno della Forrester Creations.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.