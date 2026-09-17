Beautiful, le anticipazioni del 18 settembre 2026: la lezione di Taylor dopo la mattia

Ufficio stampa Mediaset Taylor e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor dice a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore, ma non tutto va come previsto. Ecco le anticipazioni di venerdì 18 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 18 settembre 2026

Taylor dice a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e questo la porta a Ridge, con il quale ha e avrà sempre un legame fortissimo. Brooke è perfettamente cosciente di quello che ha unito e unisce Ridge e Taylor e non le dà fastidio, a patto che Taylor rispetti il fatto che lei e Ridge hanno una relazione stabile. Taylor racconta l’angoscia provata pensando di non vivere abbastanza da poter vedere crescere i suoi nipoti ed è grata a Ridge di averla aiutata nella guarigione. Ma la malattia le ha insegnato ad amare sé stessa senza sentirsi egoista; non ha bisogno di avere un uomo al suo fianco e non intende riconquistare Ridge. Steffy dice al padre che è felice di saperlo dalla sua parte anche quando Brooke difende Hope. Ridge le fa notare che Brooke è una madre che sostiene sua figlia come farebbe lei con i propri bambini o come fa Taylor nei suoi confronti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.