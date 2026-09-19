Fabio Maria Damato, cosa fa oggi l’ex manager di Chiara Ferragni

Per anni manager e braccio destro di Chiara Ferragni, oggi Fabio Maria Damato ha cambiato vita.

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Per anni Fabio Maria Damato è stato il braccio destro di Chiara Ferragni, al suo fianco nell’ascesa verso il successo. Un sodalizio, quello con il manager, che si è interrotto bruscamente con lo scandalo del Pandoro e ha coinciso con un cambiamento importante nella vita dell’imprenditrice digitale.

Chi è Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni

Classe 1984, Fabio Maria Damato è originario di Barletta, in Puglia. Subito dopo il diploma si è trasferito a Milano, studiando Economia all’Università Bocconi, ma soprattutto inseguendo la sua passione per la moda. Poi l’incontro con Chiara Ferragni, avvenuto nel 2017 durante un impegno di lavoro, e l’inizio di un lunghissimo sodalizio non solo professionale, ma anche personale.

“Ho deciso di lasciare il lavoro da giornalista, che mi frustrava tremendamente, per inseguire quella che era una mia intuizione, cioè quella di provare a cavalcare la rivoluzione dei social media – aveva raccontato qualche tempo fa -. Lavorando con una ragazza che era già affermata e di successo, ma che stava anche lei lottando contro chi pensava che non fosse abbastanza e che non sarebbe durata nel tempo. Quella ragazza si chiama Chiara Ferragni”.

Fabio Maria Damato dunque è stato il general manager di The Blonde Salad ed è diventato dirigente per le attività di Chiara Ferragni Brand. Negli anni di maggiore crescita dell’impero della Ferragni, è stato una figura chiave, tanto da essere definito dalla stessa influencer come “il mio braccio destro, sinistro, tutto” nel corso della serie The Ferragnez con Fedez.

Spesso dietro le quinte, ma sempre presente, Fabio Maria Damato è stato presente nei momenti più importanti della carriera di Chiara Ferragni, dal Festival di Sanremo 2023 alle riprese del suo documentario. Sino allo scandalo del Pandoro che ha segnato la fine di un’amicizia e di una collaborazione professionale.

La nuova vita di Fabio Maria Damato

Era il 2024 quando Fabio Maria Damato annunciò in un lungo post social di aver lasciato la guida delle aziende di Chiara Ferragni. “In questi mesi difficili non ho mai replicato a provocazioni o a informazioni errate circolate sul mio conto – spiegò all’epoca – perché, da dipendente, credevo non fosse corretto farlo visto il rispetto per le persone, le gerarchie e per le aziende per cui ho lavorato. Ma oggi è opportuno anche rettificare come la mia uscita sia stata una scelta autonoma e volontaria, e non, come diffuso dall’azienda, che ‘il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale'”.

Oggi Fabio Maria Damato ha cambiato vita. Non lavora più con le celebrities e, dopo aver lasciato l’universo di Chiara Ferragni, ricopre il ruolo di consulente di comunicazione per alcuni marchi. Sogna di tornare a vivere in Puglia, nell’area di Barletta in cui è nato, ed è legatissimo alla sua cagnolina Talita.

Anche l’infuencer ha voltato pagina. Oggi, dopo che lei e Damato sono stati assolti nel Pandorogate, ha scelto di ripartire dall’amore. Durante una vacanza in Colombia con la sorella Valentina ha conosciuto Josè Hernandez, imprenditore e manager che le ha rubato il cuore. La storia d’amore fra i due, iniziata in segreto e svelata solo dopo mesi su Instagram, sembra procedere oggi a gonfie vele. Una relazione importante, capace di donare alla Ferragni la serenità che desiderava e una nuova occasione di felicità.