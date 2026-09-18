Beautiful, le anticipazioni del 20 settembre 2026: Carter prova a salvare Hope

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Carter suggerisce di palesare la relazione con Hope, ma la ragazza ha molti dubbi. Ecco le anticipazioni di domenica 20 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 20 settembre 2026

Steffy ribadisce a suo padre che hanno superato relativamente indenni il licenziamento di Hope e l’interruzione della sua linea. Ridge non sembra molto d’accordo, avrebbe preferito risolvere la cosa in un altro modo. Steffy concorda con lui, ma Hope ha continuato ad insidiare suo marito. Carter tenta di rincuorare Hope. Per lei tutto è nato da un malinteso: Steffy credeva che stesse tentando di sedurre suo marito Finn. Carter suggerisce che se parlassero della loro relazione la questione si chiarirebbe, ma secondo Hope per Steffy sarebbe solo l’ennesima conferma che lei è una manipolatrice e che il giudizio professionale di Carter non è più attendibile. Poi arriva Brooke e spiega ai due che ha provato a parlare con Ridge del licenziamento, ma che è stato inutile.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.