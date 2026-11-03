Beautiful, le anticipazioni del 4 novembre 2026: la proposta di Carter preoccupa Hope

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 4 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 4 novembre 2026

Carter, ormai al comando della Forrester Creations, spiega a Hope che non se la sente di dirigere l’azienda da solo. Lui può occuparsi della parte amministrativa, ma ritiene necessario affidare la gestione quotidiana a una persona esperta. La sua scelta ricade su Brooke, che ha già guidato la Forrester in passato. Hope considera sua madre la candidata ideale, ma teme che l’incarico possa danneggiare il suo rapporto con Ridge.

Carter presenta comunque a Brooke la proposta di diventare amministratore delegato. Nel frattempo, Ridge, Steffy ed Eric sono ancora sconvolti dal tradimento di Carter e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno recuperato il controllo. Ridge si rimprovera di aver firmato i documenti senza leggerli, perché si fidava completamente di Carter. I tre sono convinti che l’azienda finirà per crollare.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.