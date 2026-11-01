Amici, le pagelle del 1° novembre: lo sbaglio di Maria De Filippi (8), lo show osa troppo (5)

La Celentano attacca e Maria difende Riccardo: le pagelle della puntata del 1° novembre, tra scambi infuocati in studio e guantoni sul ring

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Nuovo appuntamento di Amici di Maria De Filippi, in onda come da tradizione domenica 1° novembre. Una puntata non propriamente serena inizialmente; Alessandra Celentano ha subito chiarito alcuni punti, soprattutto per quanto accaduto in settimana con Riccardo. Il cosiddetto “panico” tanto temuto dall’allievo si è puntualmente verificato in puntata, ma la ragione questa volta si è spaccata in due, con anche Maria De Filippi che ha preso le parti del ragazzo.

Alessandra Celentano, dure parole per Maria De Filippi. Voto: 8

La maglia di Riccardo è ancora sospesa, e la decisione finale spetta esclusivamente a Lorella Cuccarini, a cui la Celentano ha chiesto di riflettere molto sulla scelta finale. La Prof Celentano è stata implacabile, forse più del solito, per un argomento che le sta molto a cuore: in casetta, parlando con un’altra allieva, Riccardo si è riferito a lei parlando di “questa qua”, “quella là”.

Se lui fosse stato un alunno della Prof Celentano, non ci sarebbero stati dubbi: nessuno gli avrebbe tolto un provvedimento disciplinare, per questa mancanza di rispetto. Ma Maria De Filippi non si è detta d’accordo: alla fine, a noi tutti è capitato di parlare di un professore o di una professoressa con un amico o un’amica, senza però avere ripercussioni, perché nessuno ci filmava in casa nostra.

Per la Celentano il punto è esattamente questo: per Amadeus forse la casetta ha un significato maggiormente legato alla sfera privata dell’alunno, che così può essere se stesso. “Lui sta in tv, è inutile che lo difendi, stai sbagliando”, la replica della Celentano alle parole di Maria. “Non lo sto difendendo, sto spiegando che a 20 anni può capitare, capita a 60″. Si è detto in disaccordo Amadeus con le parole della Celentano: “La casetta per me rimane un luogo privato, dove loro hanno il diritto a essere se stessi. Io nella mia cameretta faccio e dico quello che voglio”.

Samurai Jay, il professore gentile che piace a tutti. Voto: 7

È arrivato ad Amici sull’onda di Ossessione, il brano di Sanremo 2026 che si è piazzato solo diciassettesimo ma ha conquistato il primo disco d’oro dell’edizione. E tra i volti nuovi della scuola, Samurai Jay si è già ritagliato un ruolo tutto suo: quello del professore che sta dalla parte dei ragazzi, senza però fare sconti. Lo si era capito la settimana scorsa, quando ha preso la sua decisione su Erness, accusato di plagio.

In puntata è emerso soprattutto l’altro lato del rapper. Quando una ballerina ha parlato delle sue insicurezze, Samurai Jay è intervenuto insieme ad Ambra per rassicurarla, ricordandole che è una bellissima ragazza e che in lei non c’è niente che non vada.

Kashmere conquista tutti (o quasi). Voto: 9

Luigi Maglione, in arte Kashmere, ha portato in puntata Con il nastro rosa, pezzo storico di Lucio Battisti, e gli ha dato una nuova vita su una base di Disco Inferno. Sì, un pezzo decisamente audace, destinato a dividere soprattutto coloro che rimangono affezionati alla tradizione. Eppure, l’entusiasmo dello studio è stato quasi unanime.

Quasi, appunto. Rudy Zerbi non si è lasciato convincere e lo ha detto senza giri di parole ad Amadeus, che di Kashmere è il responsabile artistico: “Signor Amadeus, non me ne voglia”. Per lui lo spirito della disco insieme a Battisti è stato un po’ come i cavoli a merenda, anche se poi ha precisato che si tratta di gusti personali. Più convinto Gabry Ponte, che ha parlato di una scelta coraggiosa ma riuscita.

“Dalla vita ho avuto la fortuna di avere tante cose. Il fatto di potermi mettere alla prova, di cantare e far sentire la mia musica alle persone è già una grande vittoria”. Un meraviglioso ragazzo, verrebbe da dire.

Il pugilato ad Amici, lo sport sembra di “troppo” (per ora). Voto: 5

Dopo il pattinaggio della scorsa settimana, in questa puntata abbiamo assistito a una sfida di pugilato sul ring. Gabriele ha vinto la sua sfida di pugilato e ha mantenuto il banco, ma il dubbio è rimasto, a distanza di settimane dall’inizio della nuova edizione: lo sport ad Amici sembra di “troppo”, addirittura sui social viene usato il termine “glow down”. E naturalmente, tra sperimentare qualcosa di nuovo e tentare una strada passata, non manca chi vorrebbe di nuovo recitazione tra le materie.

Il pugilato, quest’anno, è entrato ufficialmente nella scuola insieme a judo e pattinaggio, ma l’effetto resta indubbiamente inusuale: la telecronaca, Maria De Filippi che osserva, i ragazzi che seguono l’incontro. Sembra quasi un sogno, con il ring al centro dello studio dove pochi attimi prima abbiamo seguito i passi di danza degli allievi, per poi passare ai guanti da pugilato. Sì, Amici si è rinnovato. Ha osato troppo? Chissà. Alla fine, la lode rimane sempre quella di averci provato.