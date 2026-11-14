Amici, pagelle del 14 novembre: la Celentano rimessa in riga (8) e addio alle polemiche (6), lo sport non convince (4)

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Domenica 15 novembre andranno in scena gli ATP Finals di Tennis e, per lasciar spazio, Amici di Maria De Filippi ha anticipato l’appuntamento con il pubblico. Il talent è andato in onda nel pomeriggio di sabato 14, con una puntata leggermente più breve del solito – e non è stato un male. Con il tempo che scappa, si è stati costretti a ridurre al minimo polemiche e siparietti per lasciar spazio alle esibizioni dei ragazzi. A portare in studio un clima disteso e professionale anche la presenza dei giudici speciali Ermal Meta e Oriella Dorella.

La grande ballerina mette in riga la Celentano. Voto: 8

Serviva una delle Étoile più importanti della Scala di Milano per zittire Alessandra Celentano. Giudice speciale di questa puntata di sabato è stata la ballerina Oriella Doriella, maestra indiscussa della danza, protagonista di alcune delle opere più famose del teatro, da La bella addormentata al Lago dei Cigni. La ballerina, già più volte ospite di Amici, ha come sempre espresso giudizi equi ed equilibrati, esponendo le proprie critiche senza edulcorarle, ma con la grazia e con la contraddistingue.

E, per la prima volta nella storia del talent Mediaset, Alessandra Celentano si è mostrato totalmente, indiscutibilmente, d’accordo con qualcun altro. Ogni volta che Oriella parlava, la più agguerrita delle maestre annuiva, e si limitava a questo. Oggi non c’è stato spazio per le polemiche. E sarebbe bello se fosse sempre così. 8 per la bella atmosfera. Oriella Doriella, invece, è di un’altra categoria e a lei non si può dare un voto. La Celentano promossa, ma solo perché quasi assente.

Charli ultima in classifica, ma perde con stile. Voto: 6

Charli, all’anagrafe Carlotta Rossini, è l’ultima classificata tra i ballerini di questa puntata. La sua esibizione non è stata giudicata troppo positivamente da Doriella, che le ha assegnato il punteggio più basso. La giovane ballerina, però, accoglie la sconfitta senza troppi drammi, anche grazie al supporto della mentore Ambra Angiolini. Ci sarà occasione di rifarsi e, a questa giovane età, ogni critica è l’occasione per migliorare.

Di fronte alla serenità, e all’educazione, di Charli, persino Alessandra Celentano mantiene la pazienza impartitele dall’Ètoile. È lei a dover scegliere la penalità da attribuire alla ballerina ultima in classifica ma lei, inaspettatamente e senza infierire, si limita a prescrivere un punto in meno nella graduatoria della prossima settimana.

Gaia infiamma lo studio e per lei c’è chi arriva dal Brasile. Voto: 7

Ospite speciale di questa puntata di Amici è una delle vincitrici delle scorse edizoni. La cantante Gaia Gozzi, che porta in studio Senz’allegria, singolo successivo a Bossa Nostra, che del precedente mantiene gli stessi ritmi sudamericani. E in studio sembrano esserci anche parecchi fan in arrivo, o per lo meno originari, del Brasile. Gaia si gode l’affetto del pubblico, senza nascondere l’emozione di tornare lì dove tutto è iniziato. La scuola di Amici, confessa, ha rappresentato per lei “il momento di maggiore crescita professionale e personale”.

Lo sport continua a non convinvere. Voto: 4

Alla tradizionale gara artistica è seguita, novità di quest’edizione, quella sportiva. In scena è andato un incontro di boxe, con tanto di arbitro e telecronaca. A sfidarsi sono stati Dennis e Gabriele che, per quanto ne capiamo noi, sono stati entrambi parecchio bravi. Eppure, lo sport, la boxe in particolare, continua a non convinvere. La scuola di Amici non sembra la giusta cornice per spettacoli di questo tipo, non è ciò che il pubblico televisivo si attende o desidera.

Apprezziamo il tentativo di portare una vera novità in un format uguale a sé stesso da ormai decenni, ma questa, ancora una volta, si conferma la scelta sbagliata.