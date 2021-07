Uomini & Donne, che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

editato in: da

Un’estate calda di repliche, quella di Canale5, che ha deciso di proporre anche la scelta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, a Uomini e Donne, in prima serata. Il periodo corrisponde a quello delle scelte in villa, soluzione poi messa da parte dalla produzione con l’arrivo della pandemia, quindi stiamo parlando dell’inizio del 2019.

Ebbene, dopo tutti questi anni, la coppia è innamorata come il primo giorno e si gode la vita in quel di Milano. La loro storia procede a gonfie vele, anche se in pochi sarebbero stati pronti a scommettere su di loro. Il legame si è consolidato nel tempo, anche grazie ai progetti comuni che hanno consentito di intrecciare le loro vite in un modo ancora più indissolubile.

E in tutti questi piani, rientra anche quello di mettere su famiglia. Lorenzo e Claudia stanno infatti desiderando di diventare genitori e di avere tanti bambini. Per il momento, rimane un proposito da tenere nel cassetto ma non è escluso che possa avverarsi molto presto.

Dopo la scelta, andata in onda il 22 febbraio 2019, Claudia e Lorenzo non si sono più separati. Lei ha lasciato la sua città d’origine quasi subito, Latina, per trasferirsi a Milano e iniziare una nuova vita al fianco del fidanzato e non solo per la convivenza. La coppia ha infatti deciso di intraprendere una nuova attività insieme, creando un brand di accessori. Hanno anche aperto un negozio nel capoluogo.

Sono entrambi molto attivi sui social e amano condividere ogni momento della loro vita con i followers. In particolare, Claudia Dionigi è sempre stata convinta della forza del loro amore, fin dai primi giorni successivi alla scelta: “La mia è quella di amarlo e amarci ogni giorno di più, di portarci rispetto e di realizzare tutti i sogni che condividiamo. Mi auguro di averlo sempre vicino a me”.

Il loro desiderio di diventare genitori è fortissimo, come hanno avuto modo di dichiarare a Uomini e Donne Magazine: “Ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori. Ci proveremo presto. Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite”. La nascita di Greta, nipote di Claudia, ha contribuito a rafforzare la loro voglia di essere genitori e di crescere un bambino tutto loro. Uno o più di uno.

Il percorso di Lorenzo sul trono di Uomini e Donne è stato spesso travagliato. Oltre a Claudia, che è stata la sua scelta finale, Riccardi aveva anche conosciuto a fondo Giulia Cavaglià. In molti, pensavano (e speravano) che la sua decisione ricadesse su di lei, soprattutto per il tipo di rapporto – molto particolare – che avevano instaurato. La Dionigi sembrava pronta a dirgli di no, fino all’ultimo, ma il cuore ha avuto la meglio sulla ragione. La coppia si gode una felicità che dura da tempo, come dimostrano le tante foto pubblicate sui social.