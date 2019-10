U&D, Francesco Sole è il nuovo amore di Giulia Cavaglià

editato in: da

Giulia Cavaglià e Francesco Sole escono allo scoperto: l’ex tronista di Uomini e Donne e lo youtuber hanno ufficializzato la loro relazione con un video pubblicato su Instagram. Da settimane ormai si parlava di una relazione fra i due, ma i diretti interessati non avevano mai confermato l’esistenza di una love story.

Poi il colpo di scena che ha sorpreso i fan: una clip in cui si scambiano un bacio appassionato. Il video è stato girato durante una serata in compagnia di Iconize (alias Marco Ferrero), star di Instagram, e di Soleil Sorge, ex naufraga dell’Isola dei Famosi tornata da poco single dopo l’addio a Jeremias Rodriguez. Gli amici hanno organizzato un party all’insegna del karaoke, ma durante una canzone Giulia e Francesco si sono scambiati un bacio.

I due si conoscono da tempo, a unirli il lavoro e dei progetti in comune che, a quanto pare, hanno fatto nascere anche l’amore. Nell’ultimo periodo Francesco Sole aveva pubblicato sul suo profilo Instagram numerosi scatti che lo ritraevano con Giulia Cavaglià, facendo pensare che fra i ragazzi ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

“Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di rose a Giulia Cavaglia – aveva scritto sotto un post -. Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare . Ora la domanda è una sola: Cosa accadrebbe se Giulietta una mattina si svegliasse e non volesse più scappare?”.

Arrivato al successo grazie a Youtube, Francesco Sole è stato anche conduttore di Tu Sì Que Vales in coppia con Belen Rodriguez. Oggi scrive poesie e realizza brevi video su Instagram. Giulia Cavaglià invece è diventata famosa grazie a Uomini e Donne dove era approdata per corteggiare Lorenzo Riccardi. Al momento della scelta però lui aveva preferito Claudia e la ragazza era approdata sul trono. La nuova avventura nel programma di Maria De Filippi non era finita bene però perché, dopo aver scelto Manuel Galiano, Giulia era tornata single.