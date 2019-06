U&D, la tronista Giulia parla del tradimento. E Manuel piange

Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di dire la sua sui social dopo aver sentito parlare a lungo del tradimento di Manuel Galiano nei suoi confronti.

I due ragazzi sono usciti insieme dalla trasmissione appena un mese fa, eppure pare ci siano già alcuni problemi da risolvere. Nelle scorse ore, infatti, si è vociferato a lungo del presunto tradimento dell’ex corteggiatore. Nonostante Giulia e Manuel sembrassero molto presi l’una dall’altro, ci sarebbe stato un bacio bollente che ha infuocato il gossip estivo.

Secondo quanto affermato dalla blogger Deianira Marzano, Manuel avrebbe incontrato un’altra ragazza ad Ibiza, e tra di loro ci sarebbero state effusioni molto esplicite. Ma le foto che avrebbero dovuto costituire la prova del tradimento non sono a fuoco e non permettono di riconoscere senza dubbi il volto dell’ex corteggiatore.

Inutile dire che, in pochi istanti, la notizia è rimbalzata sui social. E in molti hanno tempestato il profilo Instagram di Giulia Cavaglià per capire la verità. Per questo motivo, la bella torinese ha deciso di pubblicare tra le sue Stories alcune dichiarazioni in merito alla vicenda.

È un po’ di giorni che sono in modalità offline, vi chiedo un po’ di comprensione, a me dà un po’ fastidio questa fuga di informazioni che spesso e volentieri non riguardano la verità. Ci sono cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò. Ci tenevo a dirvi che se non risponderò alle vostre domande non è per cattiveria, ma perché è un momento un po’ così e non mi va.

Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi, ma una certe cose deve un attimo somatizzarle, poi facendo chiarezza avrò più risposte anche io. In generale mi state chiedendo in tanti come sto. Sto bene, perché ho sempre una visione della vita positiva, però sono un po’ così. In ogni caso ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo.