U&D, la tronista Giulia tradita ad un mese dalla scelta: l’indiscrezione

editato in: da

La tronista Giulia Cavaglià è stata tradita dal corteggiatore Manuel ad un mese dalla scelta? Secondo gli ultimi gossip Galiano sarebbe stato paparazzato mentre baciava una ragazza in una discoteca di Ibiza.

Qualche settimana fa Giulia, ex corteggiatrice di Lorenzo, salita sul trono dopo la mancata scelta, aveva deciso di dichiarare il suo amore per uno dei corteggiatori di Uomini e Donne. La scelta, avvenuta in diretta, era stata emozionante e Manuel era apparso da subito molto preso da Giulia.

Dopo l’uscita dal programma però è accaduto qualcosa. L’ex corteggiatore di U&D è partito per una vacanza a Ibiza insieme agli amici e nell’isola spagnola si sarebbe lasciato andare ad un bacio appassionato con una ragazza.

A svelarlo la blogger Deianira Marzano che ha postato sulle Stories di Instagram un video in cui appare un ragazzo che sembra Manuel impegnato in effusioni con una donna. Le immagini sono sfocate e tutt’altro che nitide, per questo non è sicuro che si tratti di lui, ma sono vari gli indizi che fanno pensare che sia così.

Prima di tutto un messaggio di smentita, postato dall’ex corteggiatore e cancellato subito dopo, ma anche la reazione di Giulia Cavaglià. In queste ore infatti l’ex tronista ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte dei suoi fan a cui ha risposto sempre con dei cuoricini rossi, senza smentire in nessun modo il tradimento di Manuel.

A confermare quanto accaduto anche Amedeo Venza, personaggio legato al mondo dello spettacolo e informato sui gossip che riguardano Uomini e Donne. “Purtroppo è ufficiale – ha scritto su Instagram -. Manuel ha tradito Giulia a Ibiza con una ragazza e questa ragazza ha un nome: Erika ed è di Firenze”.

Se il tradimento venisse confermato Giulia e Manuel sarebbero la seconda coppia di Uomini e Donne che si dice addio a poche settimane dalla scelta. Qualche giorno fa ad annunciare la rottura era stata Angela Nasti che si era divisa da Alessio dopo un viaggio a Ibiza con la famiglia e gli amici, attirando critiche e sospetti.