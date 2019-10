editato in: da

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati.

Ad annunciarlo il settimanale Spy secondo cui a prendere la decisione sarebbe stata la bionda influencer, decisa a non tornare più indietro. I due si erano conosciuti durante l’Isola dei Famosi e da subito si erano innamorati, formando una delle coppie più discusse del reality, criticata dagli altri concorrenti e appoggiata solo da Riccardo Fogli.

Quando le telecamere si erano spente, la love story era continuata fra alti e bassi. Quest’estate Jeremias e Soleil avevano vissuto una piccola crisi, si era parlato di una rottura improvvisa e persino di un tradimento. Il gossip però era stato smentito da entrambi e ricondotto solamente a una litigata. Ora però sembra che la storia sia arrivata al capolinea in modo definitivo.

In effetti da qualche settimana i fan della coppia erano in allarme. Su Instagram non erano più comparse foto di Soleil e Jeremias, mentre il fratello di Belen aveva postato nelle Stories una frase che faceva pensare a un addio alla compagna. “La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso” aveva scritto.

Non solo, ospite di Vieni da Me, programma di Caterina Balivo, Cecilia Rodriguez aveva commentato in modo strano la vita sentimentale del fratello. Quando la conduttrice le aveva chiesto se fosse fidanzato lei aveva risposto: “Eh boh, credo si sì, non lo so… Comunque, sì, credo di sì… è fidanzato”.

Nel frattempo Soleil Sorge, dopo il successo all’Isola dei Famosi, si prepara a debuttare a teatro a Roma. Qualche giorno fa l’influencer aveva risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, parlando del suo futuro in tv. Un follower le aveva spiegato perché pur essendo una ragazza “preparata e che parla fluentemente più lingue” non aveva un ruolo in tv. “Mi chiedo lo stesso da un po’ – aveva replicato lei -. Credo che la preparazione sia fondamentale ma non necessaria, a quanto pare”.