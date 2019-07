Jeremias Rodriguez e Soleil, addio per colpa di un ex di U&D: la verità

editato in: da

Sembrava procedere tutto per il meglio tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Sui social apparivano innamoratissimi e niente faceva presagire una rottura. I due, al contrario, avevano anche annunciato l’imminente convivenza a Milano.

Proprio per questo le voci del loro addio avevano destabilizzato i fan e lasciato tutti a bocca aperta. I due, infatti, avevano fatto sognare molti con la loro storia da favola. Entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo, si erano già conosciuti prima della partecipazione all’Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez ha confessato di avere anche provato anche un approccio con la bionda showgirl, ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna. Soleil, però, aveva ignorato le attenzioni del fratello di Belen e in Honduras sembrava attratta, almeno in un primo momento, più da Stefano Bettarini.

Sull’Isola, però, tra i due è scoppiata la fiamma della passione che, almeno fino a pochi giorni fa, non si è più spenta. Quelli che non convinti dal loro amore erano ormai pronti a ricredersi, quando sono arrivate le prime voci della rottura. Secondo un’indiscrezione, a mettere lo zampino all’interno della coppia sarebbe stata una terza persona, volto noto di Uomini e Donne.

Inutile chiedersi chi sia, per ora non sembra trapelare nessun nome. I fan della coppia, possono, però, tirare un sospiro di sollievo e tornare a sperare. A quanto pare Soleil e Jeremias non si sono mai lasciati.

Una crisi sarebbe comunque in atto, ma c’è tutta la volontà di superarla. A fan ben sperare una storia postata su Instagram proprio da Soleil, che nei giorni scorsi si era chiusa in un silenzio ermetico. Nell’immagine i due sono mano nella mano, e il commento non sembra lasciare spazio a dubbi:

La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo.

Un’indiscrezione, poi, sembrerebbe riconfermare il riavvicinamento tra i due. Si tratterebbe, quindi, solo di un periodo di alti e bassi, come capita a tutti gli innamorati. Il progetto di andare a vivere insieme a Milano resta, anche se per il momento è stato accantonato per via dei recenti problemi.

Che ne sarà di questa coppia? Non ci resta che aspettare le prossime dichiarazioni dei diretti interessati.