Maria De Filippi, quando andrà in onda in prima serata con Uomini e Donne

Uomini e Donne: chi è Giacomo Czerny, il tronista che ha scelto Martina

Maria De Filippi tornerà in TV in prima serata su Canale 5 con il suo Uomini e Donne. Il dating show va avanti da decenni ormai ed è una delle certezze di Mediaset: ottimi ascolti, personaggi di punta – tra cui Tina e Gemma – ma soprattutto la presenza di Maria.

A riportare per primo la notizia è stato Blasting News. Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le scelte dei tronisti del 2019: le fan del programma potranno dunque rivedere Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Non troveremo dunque i tronisti di quest’anno, da Giacomo Czerny a Samantha Curcio, che hanno fatto sognare il grande pubblico.

Il palinsesto Mediaset punta ancora una volta su Maria, che è una sicurezza, in grado di conquistare ancora il favore del pubblico, di attrarre qualsiasi fascia di età. Per il momento, sta andando in onda anche Temptation Island, programma targato Fascino: come sempre, il successo è stratosferico.

Secondo le indiscrezioni, tra gli ospiti presenti rivedremo dei volti noti: Valeria Marini, Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Un appuntamento in prima serata imperdibile, soprattutto per chi segue da tempo il dating show più famoso d’Italia. In estate, non sono previste delle nuove puntate di Uomini e Donne, ma le repliche hanno un loro fascino dopotutto.

Da mercoledì 14 luglio alle ore 21.35, poco dopo Paperissima Sprint, tutte sintonizzate in prima serata in compagnia di Maria per rivedere le scelte dei tronisti del 2019 registrate nel Castello. Dal 1996, Uomini e Donne ci accompagna, e solo dal 2001 è diventato il dating show che conosciamo oggi. Un programma che non ha mai perso ascolti, che si afferma anzi ogni anno, in grado di rimanere sempre lo stesso, ma anche di rinnovarsi.

Nato da un’idea di Maria De Filippi, la casa di produzione è la Fascino PGT e siamo in attesa della prima serata. Attualmente, gli sforzi principali di Piersilvio Berlusconi sono tutti dediti al palinsesto autunnale e invernale di Mediaset. Sono tante le rivoluzioni previste: spazio a nuovi volti. Nel frattempo, la De Filippi, pur non apparendo all’interno del programma, sta spopolando con Temptation Island: ogni estate, tiene incollati gli spettatori al piccolo schermo. E adesso avrà anche la prima serata del mercoledì sera, per un’estate all’insegna di Maria.