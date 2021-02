Uomini e Donne, chi sono Giacomo e Massimiliano: i nuovi tronisti

editato in: da

Proseguono le avventure sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne, una delle trasmissioni più amate di Canale 5. Nei giorni scorsi, i tronisti attualmente presenti in studio hanno visto il loro percorso avvicinarsi al termine e nella nuova registrazione Maria De Filippi ha presentato le due new entry dello show: ecco Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.

C’è grande attesa per l’arrivo dei due nuovi tronisti, che andranno a sostituire Davide Donadei e Sophie Codegoni, entrambi pronti a fare la loro scelta – mentre Gianluca De Matteis, lo ricordiamo, ha lasciato il trono qualche settimana fa senza scegliere alcuna corteggiatrice. Giacomo e Massimiliano, che presto potremo vedere nello studio di Uomini e Donne, sono già stati presentati al pubblico e tutti sono curiosi di scoprire qualcosa in più sul loro conto.

Classe 1995, Giacomo Czerny è nato in un piccolo paesino in provincia della Spezia e ha da sempre una grandissima passione per la telecamera. Nonostante la giovane età, è infatti un bravissimo videomaker: “Nel cinema e nei video ho sempre trovato una fuga dalla realtà” – ha ammesso il ragazzo nel suo video di presentazione. Si occupa principalmente di eventi privati come matrimoni e altre celebrazioni, ma ha lavorato anche alla realizzazione di alcuni spot pubblicitari e di cerimonie pubbliche. Grazie al suo talento, Giacomo ha potuto viaggiare molto e ha conosciuto tante persone.

Pronto ad innamorarsi, il giovane ha inoltre rivelato: “Sono molto timido ma allo stesso tempo molto socievole. In amore sono stato fortunato e sfortunato, ho sempre cercato la semplicità”. A Uomini e Donne avrà la possibilità di incontrare alcune splendide ragazze, nella speranza di trovare la persona giusta da avere al suo fianco.

Massimiliano Mollicone è invece ancora più giovane: ha appena 20 anni ed è di Nettuno, in provincia di Roma. Il ragazzo ha alle spalle una storia molto difficile, fatta di rinunce e di sofferenza. Alle telecamere di Witty Tv, ha infatti rivelato di aver vissuto un periodo di grande povertà: “Nel 2013 mio padre se n’è andato di casa e i soldi sono iniziati a mancare, ci siano ritrovati a pane e cipolla. Non me ne vergogno, è stata una lezione di vita”.

Ad aiutare lui, sua mamma e sua sorella, in quel momento difficile, sono stati i suoi nonni. È proprio a loro che Massimiliano ha dedicato un pensiero: “È impossibile ripagarli”. Di sé, infine, il giovane ha detto: “Sotto a quello che vedete c’è un ragazzo che non è superficiale e che si è perso troppe cose per maturare così velocemente”. Ora vuole trovare una donna con cui condividere la vita, e Maria De Filippi potrebbe aiutarlo a realizzare il suo desiderio.