Dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, adesso, sono diventati nuovamente genitori di un bel maschietto

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono due dei protagonisti più amati di Uomini e donne. Il tronista milanese e la sua corteggiatrice laziale, infatti, hanno portato avanti, durante la loro permanenza del dating show, una conoscenza che ha appassionato moltissimo i telespettatori, che li seguono ancora con passione a distanza di molti anni da quell’avventura televisiva.

La coppia, infatti, dopo essersi formata nello studio tv, è ancora solida e i due dopo aver accolto l’arrivo della piccola Maria Vittoria ed essere convolati a nozze nel 2024, adesso hanno annunciato sui social di essere diventati nuovamente genitori. Claudia Dionigi, infatti, ha partorito lo scorso 11 ottobre 2025, accogliendo l’arrivo in famiglia di un bel maschietto.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, la nascita del figlioletto

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno raccontato l’inizio della loro storia d’amore a Uomini e donne. L’influencer, infatti, è stato scelto per ricoprire l’ambito ruolo di tronista della trasmissione televisiva, dopo aver avuto un’esperienza da corteggiatore finita male. Il ragazzo, molto amato dal pubblico, non ha svelato la sua scelta fino alle ultime puntate, lasciando tutti col fiato sospeso ma, alla fine, ha deciso di cominciare una storia d’amore fuori dalle telecamere con Claudia Dionigi.

I due, lasciato lo studio televisivo, hanno deciso subito di cominciare una convivenza che, lo scorso anno, è stata coronata da un matrimonio da favola. Ma la coppia di protagonisti del dating show ha deciso d’affrontare anche la genitorialità e, nel 2022, dal loro amore è nata la piccola Maria Vittoria.

La piccola di casa ha riempito di gioia la vita dei neo-genitori che, adesso, hanno scelto di accogliere una nuova nascita. L’11 ottobre 2025, infatti, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati nuovamente genitori del piccolo Leonardo Maria Riccardi e il suo arrivo è stato annunciato a tutti i loro affezionati ammiratori con un tenero post Instagram: “Benvenuto al Mondo Leonardo Maria Riccardi, 11-10-2025”. Il contenuto digitale era accompagnato da un dolcissimo mini video delle mani dei due neo genitori, che stringevano quella piccolissima del neonato.

Ma l’ex tronista ha voluto esprimere la sua gioia anche con un primo scatto social con il nascituro, anche se ha deciso di non mostrare il volto del piccolino. Nella foto Lorenzo Riccardi stringe a sé il neonato e sorride all’obiettivo. Il contenuto digitale è stato commentato dallo stesso neo papà con un cuore rosso e una frase sibillina: “Ora si”.

Claudia Dionigi, le prime stories dopo il parto

Claudia Dionigi è finalmente diventata mamma bis, dopo aver raccontato sui social la sua seconda gravidanza con grande ironia. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha svelato tutta la sua felicità con un post, ma nelle sue stories ha promesso di raccontare ancora di più nei prossimi giorni: “Tutto benone amici, poi vi racconterò tutto, intanto grazie”.

La neo mamma ha voluto svelare a tutti i suoi ammiratori come ha preso anche la sorellina maggiore il lieto evento, condividendo una foto della piccola che dà il biberon a una bambola: “Se tutto va bene oggi ci ricongiungiamo. Lei intanto già sta facendo le prove e io piango”.