Claudia Dionigi incinta: “Giorni pieni di paura e ansia. Ho pianto in silenzio”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Donigi racconta la seconda gravidanza e i momenti complicati che hanno segnato questo percorso che, purtroppo, è iniziato con qualche difficoltà.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti dopo la piccola Maria Vittoria diventerà nuovamente mamma, regalando il secondo figlio a Lorenzo Riccardi. La scoperta della gravidanza però oltre che dalla grande felicità è stata accompagnata da ansie e paure. “Inutile dirvi quanto siamo felici tutti – ha spiegato Claudia su Instagram -. È una gioia indescrivibile. Un’altra vita che sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori”.

Claudia Dionigi di nuovo incinta di Lorenzo Riccardi

L’ex corteggiatrice dello show di Maria De Filippi si è confidata con i fan su Instagram, svelando di aver vissuto momenti molto duri nelle ultime settimane.

“Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi – ha confessato Claudia, visibilmente provata -, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono stati infiniti, interminabili, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono chiusa in me stessa. Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Maria Vittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose”.

La villocentesi è un esame prenatale piuttosto invasivo che consente di analizzare il DNA del feto, tramite il prelievo dei villi coriali, ossia piccole propaggini della placenta. Si tratta di una procedura molto delicata, usata per identificare la possibile presenza nel feto di anomalie cromosomiche o genetiche.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e, dopo giorni complicati, fatti di paure e pensieri, ora Claudia Dionigi può finalmente godersi la gravidanza. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne fra qualche mese diventeranno genitori bis e non vedono l’ora di accogliere il bebè in casa dopo l’arrivo della primogenita Maria Vittoria.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto genitori bis

Un amore, quello fra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, nato nel 2019 e cresciuto lontano dai riflettori. Nel 2022 la coppia ha avuto la prima figlia, mentre nel 2024 i due si sono giurati amore eterno, convolando a nozze.

Ora gli ex volti di Uomini e Donne, amatissimi su Instagram, sono pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro esistenza. Dopo giorni complicati, Claudia ha rivelato di aver ritrovato la serenità e con lei il resto della famiglia.

“È andato tutto bene – ha raccontato l’influencer e imprenditrice su Instagram -. E adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno”.

“Se vi sto raccontando queste cose non è per impietosirvi – ha concluso Claudia -, ma voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che stanno affrontando in generale esami, paure, attese. Vi stringo forte e non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate”.

Su Instagram, la coppia ha annunciato l’arrivo del secondo figlio pubblicando una foto bellissima con la piccola Maria Vittoria. “Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre – hanno scritto -. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.