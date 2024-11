Claudia Dionigi sposa Lorenzo Riccardi: l’abito da sogno per il matrimonio

Fonte: IPA Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Da Uomini e Donne all’altare: due tra i protagonisti più amati dello show di Maria De Filippi, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, sono convolati a nozze nella giornata del 30 novembre. Elegantissima la sposa, che per l’occasione ha scelto un sofisticato abito in pizzo.

Il matrimonio da favola di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Nozze da favola per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono detti “sì” nella cornice del Duomo di Nola davanti a 150 amici e parenti. Tra gli “invitati” d’eccezione anche la primogenita della coppia, Maria Vittoria, nata nel 2022, e l’ex tronista Nilufar Addati.

A catturare l’attenzione, oltre all’emozione palpabile dei neosposi, anche il bellissimo abito di Claudia. La sposa ha infatti optato per un look romantico e sofisticato, puntando su un long dress con scollo a barca realizzato totalmente in pizzo. Accessorio immancabile, un intramontabile velo, con dettagli che richiamavano quelli dell’abito.

A poche ore dal “sì” Claudia e Lorenzo hanno condiviso con i propri fan uno scatto dalla cerimonia, che li ritrae felici ed innamorati.”Per sempre” recita la didascalia dell’immagine, che ha raccolto in poche ore moltissimi commenti di auguri e congratulazioni. Impossibile non notare quelli di alcuni celebri ex protagonisti di Uomini e Donne, come Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Sabrina Ghio, Arianna Cirrincione, Angela Caloisi, Eugenio Colombo e Jack Vanore. Nella giornata di ieri, invece, i due avevano pubblicato scatti e video del party pre-nuziale, in cui si divertivano in pista da ballo a poche ore dalla celebrazione del rito.

La storia d’amore tra Lorenzo e Claudia

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono conosciuti nel 2019 all’interno della trasmissione Uomini e Donne in cui lui era tronista e lei corteggiatrice. Dopo un percorso ironico e avvincente, i due lasciarono insieme il programma, dando inizio ad una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fan, e che li ha visti anche diventare genitori nel dicembre 2022 della piccola Maria Vittoria.

La coppia aveva annunciato le imminenti nozze a Verissimo qualche mese fa, motivando la scelta della data: “Siamo andati a diversi matrimoni ad agosto, io voglio bene ai miei ospiti e spero che vengano con sciarpe e cappelli. Lorenzo si sarebbe voluto sposare sotto Natale” spiegò in quell’occasione Claudia. La ragazza sottolineò anche quanto l’amore e la nascita della bambina avessero positivamente influito sul compagno: “In questi due anni Lorenzo è molto maturato. Da quando è diventato papà mette noi al primo posto, siamo la sua priorità. È attento a qualsiasi cosa. Per quanto mi riguarda, la mia paura è sempre stata quella di non essere all’altezza però poi ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Non sono molto affettuosa ma con Maria Vittoria non sono così, la bacerei ogni minuto. Con Lorenzo non sono così, non sono una che riesce a dare molti baci o carezze”.

Riccardi, invece, ha definito in più occasioni Claudia “la colonna portante” della sua vita, e non le ha mai fatto mancare dediche, a volte ironiche a volte più romantiche, per ringraziarla di tutto.