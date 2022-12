L’originale proposta di matrimonio di Lorenzo Riccardi a Claudia Dionigi con lo zampino della loro bambina

Non si può dire che non sia un periodo d’oro per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia, conosciutasi a Uomini e donne nel 2019 ed uscita dal programma mano nella mano, ha da pochi giorni dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Maria Vittoria. Un’emozione indescrivibile e travolgente, alla quale si aggiunge un altro importante tassello per costruire il proprio futuro insieme. È infatti arrivata la fatidica proposta di matrimonio da parte dell’ex tronista, che ha sorpreso la sua dolce metà con un’idea alquanto originale… e con la complicità della loro bambina!

Lorenzo Riccardi, proposta di matrimonio a Claudia Dionigi: l’idea originale

La love story tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è una vera e propria favola d’amore che, soprattutto in quest’ultimo periodo, sta attraversando il suo momento migliore. Da quel 2019, anno in cui la coppia uscì da Uomini e donne mano nella mano, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ne hanno fatta di strada e, ora, sono pronti a costruire un futuro insieme. Pochi giorni fa, infatti, la coppia ha dato il benvenuto a Maria Vittoria, il primo frutto del loro amore. Ma le sorprese e le emozioni non sono finite qui.

Nelle ultime ore Lorenzo Riccardi ha condiviso un tenero post sul proprio profilo Instagram, annunciando l’intenzione di sposare la sua Claudia. Non con un romantico video, né con la classica proposta in ginocchio (come è successo ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sul red carpet della Mostra di Venezia 79), ma con un’idea piuttosto originale. La proposta di matrimonio è stata infatti cucita sulla tutina della piccola, con una scritta nero su bianco e proprio con lo zampino della loro Maria Vittoria: “Mamma vuoi sposare il mio papà?“.

Il post è stato inondato di like e commenti di apprezzamento e, tra questi, spicca proprio quello di Claudia Dionigi: “Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita“.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: la loro romantica storia d’amore

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi prosegue dunque a gonfie vele. Era febbraio 2019 quando l’ex tronista scelse l’ex corteggiatrice a vita, uscendo insieme a lei da Uomini e donne mano nella mano. Il programma di Maria De Filippi non ha dato solo grande popolarità ai due giovani ragazzi, ma li ha fatti incontrare, conoscere e, infine, innamorare. Nonostante i dubbi e lo scetticismo di molti sulla durata del loro fidanzamento, la coppia ha saputo superare ogni ostacolo e, ora, è pronta a costruire il proprio futuro insieme.

Nel giro di pochi mesi la loro vita è stata stravolta significativamente. Pochissimi giorni fa è arrivato l’annuncio, per mezzo social, della nascita della loro principessina di casa. “Finalmente in tre. Benvenuta Maria Vittoria… 3710gr di pura dolcezza. Innamorarsi di nuovo”, ha scritto su Instagram Lorenzo Riccardi nelle vesti di papà felice ed innamorato della sua bambina. Ora, complice il lieto periodo che la coppia sta attraversando, è arrivata la proposta di nozze a riempire ulteriormente di amore i loro cuori. E, al momento della fatidica richiesta, non poteva che esserci la complicità della figlia.