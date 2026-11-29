Lo scontro fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano domina la puntata di Amici 26 e Maria De Filippi interviene a modo suo.

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IPA Maria De Filippi

Scontri accesi, esibizioni e qualche colpo di scena: la puntata del 29 novembre di Amici di Maria De Filippi ci ha regalato non poche emozioni. Lo show di Canale 5 è ormai entrato nel vivo e i professori si sono già schierati, fra preferenze e giudizi implacabili. Al centro della puntata uno scontro fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano per la maglia di Riccardo, ma anche l’emozione di J Ax per la confessione di Nicolò.

Rudy Zerbi contro Amadeus per Saitta. Voto: 6

In questa puntata più che mai le “fazioni” della trasmissione si sono delineate con Alessandra Celentano pronta a scontrarsi con Lorella Cuccarini e Amadeus in contrasto con Rudy Zerbi. Il disaccordo fra i due è nato soprattutto a causa dell’esibizione di Saitta sulle note di Me so mbriacato.

Rudy Zerbi ha infatti criticato l’interpretazione del concorrente, considerandola eccessivamente leggera. A quel punto Amadeus è intervenuto per difendere Saitta, affermando di aver molto apprezzato la scelta di Saitta di usare il brano per raccontare un fatto personale e rendere omaggio alla forza della nonna. Una discussione particolarmente accesa che è terminata solo grazie ad una battuta di J Ax che ha alleggerito l’atmosfera.

Maria De Filippi ruba il gilet a Lollo. Voto: 8

Materna, ma autorevole, Maria De Filippi ha sempre rappresentato una guida fondamentale per i ragazzi di Amici. Anche in questa edizione la conduttrice non si è smentita, instaurando rapporti forti e sinceri con alcuni dei concorrenti. Il suo è sempre un approccio colloquiale e diretto, in cui accorcia le distanze e aiuta i giovani artisti a sentirsi a loro agio in un ambiente, come quello televisivo, spesso percepito come autorevole e, da alcuni punti di vista, spaventoso.

Anche in questa puntata di Amici 26, Maria De Filippi non si è smentita, regalando un sorriso al pubblico con un gesto inaspettato. “Ho freddo, mi presti il tuo gilet?”, ha chiesto a Lollo. Il ragazzo, sorridendo, ha ceduto il capo alla conduttrice. Un gesto fatto per aiutare il concorrente a sciogliersi, come suggerito anche dai giudici. Voto: 8

J Ax ci ripensa dopo aver giudicato Tango. Voto: 7

Chiamato insieme a Rossella Brescia a giudicare le esibizioni dei ragazzi, J Ax ha dato prova di grande sensibilità e sincerità. Dopo l’esibizione di Nicolò sulle note di Tango di Tananai, il giudice ha invitato il ragazzo a mettersi di più in gioco senza concentrarsi esclusivamente sulla paura di sbagliare. A quel punto è intervenuto Samurai Jay che ha spiegato quanto quel brano, per via del suo significato profondo. Una rivelazione che ha fatto cambiare idea al giudice. “Io arrivo qui e giudico l’esibizione, non conosco quello che c’è dietro – ha ammesso -. Ma quello che dici mi ha profondamente colpito”. Voto: 7

Lo scontro fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Voto: 5

Fra i momenti più interessanti della puntata del 29 novembre di Amici 26 lo scontro, accesissimo, fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Al centro del dibattito fra le professoresse dello show l’esibizione di Riccardo.

La Celentano infatti è convinta che il ballerino non meriti di restare all’interno della scuola di Amici 26. “Non sei obiettiva”, ha replicato la Cuccarini di fronte ai giudizi durissimi della coreografa.

“Vieni al mio posto e facciamo cambio – è stata la dura replica della Celentano nei confronti del ballerino -. Si fa fatica in tanti anni, lui non può riuscirci in pochi mesi. Non sei all’altezza”.

Lorella Cuccarini però non si è arresa: “Mi stai dicendo che tutti i professionisti che hanno fatto il casting in questo programma hanno fatto un lavoro schifoso?”, ha risposto. A quel punto è intervenuta direttamente Maria De Filippi: “Secondo lei lui dovrebbe andarsene”, ha spiegato, provando a mettere fine alla discussione, consapevole di essere di fronte a due posizioni totalmente opposte.

“Non so come tu l’abbia preso. Non siamo alle elementari”, ha concluso la Celentano. “Io confermo la maglia per lui, perché questa resta una scuola”, ha invece spiegato Lorella Cuccarini, decisa a dare un’altra possibilità al ballerino, pronto a mettersi in gioco per recuperare le nozioni di danza classica che, secondo la professoressa Celentano, gli mancherebbero.

Uno scontro che sembra destinato a ripetersi soprattutto per via dei toni durissimi di Alessandra Celentano che non sarebbe disposta in alcun modo a fare un passo indietro. Voto: 5

La classifica della puntata del 29 novembre di Amici 26

La nuova puntata di Amici 26 ci ha regalato, come di consueto, una classifica sia per quanto riguarda il canto che il ballo. Nella sezione canto J Ax ha premiato Aura e Shari che hanno presentato il oro inedito. Di seguito la classifica:

Aura e Shari

Tiaso

Andrea Heros e Saitta

Kashmere, Jed e Nicolò

Nella sezione ballo invece a trionfare è stata Clara che è riuscita a convincere Rossella Brescia. La ballerina ha vinto un premio speciale: la possibilità di trascorrere una giornata all’Arena di Verona con la compagnia di Romeo e Giulietta all’Arena di Verona. La classifica è stata: