Amici 26, il duro confronto tra Celentano e Cuccarini, quattro penalità per gli allievi e le nuove classifiche di canto e di ballo

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IPA Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Una nuova domenica in compagnia di Amici 26, il talent show di Maria De Filippi che, settimana dopo settimana, entra sempre più nel vivo della competizione. L’ottava puntata, in onda domenica 29 novembre 2026 su Canale 5, promette di regalare al pubblico esibizioni emozionanti, ospiti d’eccezione e, naturalmente, qualche acceso battibecco tra i professori. In particolare, ad animare la puntata, saranno Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, nuovamente su posizioni diametralmente opposte, mentre anche tra Rudy Zerbi e Amadeus non mancheranno le divergenze. Ma chi riuscirà a conquistare il podio e quali allievi dovranno fare i conti con le penalità?

Amici 26, gli ospiti e i giudici della puntata del 29 novembre

Anche questa settimana Maria De Filippi è pronta ad accogliere nello studio di Amici alcuni protagonisti del panorama musicale italiano: ad impreziosire l’appuntamento domenicale saranno i Modà e Alfa, pronti a regalare al pubblico un momento di musica.

A valutare le performance degli aspiranti cantanti arriverà invece J-Ax, chiamato a esprimere il proprio giudizio sulle capacità interpretative degli allievi. Per la categoria ballo, invece, spazio a Rossella Brescia, volto particolarmente familiare agli appassionati del talent show, di cui in passato è stata anche insegnante.

Amici 26, la classifica di canto: Aura e Shari conquistano il podio

A distinguersi nella gara di canto saranno soprattutto le ragazze: a conquistare il gradino più alto del podio sarà Aura, che con la sua interpretazione di Ti voglio riuscirà a convincere J-Ax, particolarmente colpito dalla sua capacità di dare una nuova identità al brano.

Ottimo risultato anche per Shari, seconda classificata grazie alla sua versione di Perdere l’amore, mentre Tiaso conquisterà il terzo posto esibendosi con la chitarra sulle note di Sogna ragazzo sogna.

Meno fortunate le performance dei Jed e di Nicolò: quest’ultimo, dopo aver interpretato Tango, racconterà il particolare legame emotivo con la canzone, ricevendo da J-Ax l’invito a lasciarsi andare maggiormente.

Ecco la classifica di canto:

Aura

Shari

Tiaso

Andrea Heros e Saitta

Kashmere, Jed e Nicolò (penalità di un punto)

Per Aura e Shari arriverà anche una bella opportunità: entrambe potranno presentare il proprio inedito.

Clara trionfa nella gara di ballo e conquista un premio speciale

Sarà invece Clara la grande protagonista della gara di ballo: la giovane ballerina riuscirà a conquistare Rossella Brescia esibendosi sulle note di Brava, aggiudicandosi non soltanto il primo posto in classifica, ma anche un’esperienza professionale particolarmente prestigiosa.

Per lei, infatti, ci sarà la possibilità di trascorrere una giornata con la compagnia di Romeo e Giulietta all’Arena di Verona, partecipando a una lezione e assistendo alle prove.

Sul podio saliranno anche Benedetta, protagonista di una coreografia jazz sui tacchi, e Napo, che punterà sulle emozioni con una performance sulle note di Blu celeste.

Ecco la classifica di ballo:

Clara

Benedetta

Napo

Anna M.

Charli

Lollo

Riccardo (penalità di un punto)

Amici 26, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

A scaldare gli animi saranno, come spesso accade, i compiti assegnati dai professori: Benedetta dovrà confrontarsi con una coreografia di danza moderna sulle note di Suerte di Shakira, voluta da Alessandra Celentano in seguito al comportamento della ballerina durante alcune lezioni.

Se Rudy Zerbi apprezzerà particolarmente la sua esibizione, Ambra Angiolini le suggerirà di essere più disinvolta e proprio Ambra si troverà invece d’accordo con Celentano sulla necessità che Lollo esprima maggiormente la propria personalità.

A dividere nuovamente Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sarà la prova di Riccardo: mentre la maestra si mostrerà particolarmente severa, la Cuccarini prenderà le difese dell’allievo, sottolineandone l’impegno e i miglioramenti.

Scintille anche tra Rudy Zerbi e Amadeus, che avranno opinioni differenti sull’interpretazione di Saitta del brano Me so ’mbriacato.

Amici 26, eliminazioni e dove vedere la puntata

Nonostante le penalità e le critiche ricevute, nessun allievo dovrà abbandonare la scuola di Maria De Filippi nel corso dell’ottava puntata. La competizione, tuttavia, si fa sempre più serrata e ogni esibizione potrebbe rivelarsi determinante per il futuro dei ragazzi nel talent.

L’appuntamento con Amici 26 è fissato per domenica 29 novembre 2026, alle 14:10 su Canale 5: la puntata sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.