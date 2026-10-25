Amici, anticipazioni del 25 ottobre: la decisione su Erness e gli ospiti

Nella puntata del 25 ottobre di "Amici" Maria De Filippi accoglie nuovi ospiti e gli allievi affrontano le gare di canto e ballo. Riflettori puntati sul futuro di Erness

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Ufficio stampa Fascino Maria De Filippi conduce Amici

La domenica di Canale 5 torna a fare spazio alla musica, al ballo e alle storie dei giovani talenti di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi torna in onda oggi, domenica 25 ottobre, con un nuovo appuntamento della ventiseiesima edizione.

Dopo le prime settimane dedicate alla formazione della classe e alla conoscenza degli allievi, il percorso nella scuola entra nel vivo. Per chi sogna di arrivare fino al Serale, ogni esibizione può rappresentare un’occasione per convincere i professori e dimostrare di avere qualcosa in più.

La puntata di questa settimana porta in studio ospiti musicali molto amati e volti che conoscono bene il mondo di Amici. Ma al centro restano soprattutto i ragazzi, chiamati a misurarsi con nuove prove e con decisioni che possono cambiare il loro percorso.

“Amici”, gli ospiti della puntata

Puntata ricca di ospiti per Amici 26, che domenica 25 ottobre accoglie in studio Il Volo e Kledi Kadiu, chiamati a giudicare le gare di canto e ballo.

Per il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è l’occasione di ascoltare da vicino le voci dei giovani cantanti della scuola, mentre Kledi torna in un programma che conosce bene dopo essere stato per anni uno dei suoi insegnanti di danza.

A portare la musica sul palco ci pensa invece Ariete, che si esibisce con Rivoluzione, singolo estratto dal suo ultimo album Tutti Tornano A Casa, uscito il 2 ottobre.

Come sempre, però, le esibizioni degli ospiti si intrecciano con il percorso dei ragazzi. Le gare di canto e ballo mettono alla prova gli allievi delle diverse squadre, mentre per chi pratica sport nella nuova sezione del talent prosegue il confronto con atleti esterni. Tra i momenti da seguire c’è anche la sfida di Alex, impegnato nel pattinaggio artistico a rotelle.

“Amici”, Erness lascia la scuola dopo la decisione di Samurai Jay

È stata una settimana complicata per Erness, il cantante entrato nella scuola di Amici 26 nella squadra di Samurai Jay. Il suo percorso si era temporaneamente fermato dopo le polemiche legate ai suoi inediti, finiti sotto accusa per alcune somiglianze con brani già esistenti. Una situazione che aveva spinto il suo professore a sospenderlo, concedendogli un’ultima possibilità per dimostrare di poter proseguire l’esperienza nel talent.

Erness ha quindi avuto una settimana per lavorare a un nuovo brano, con l’obiettivo di presentare un pezzo originale e convincere Samurai Jay a dargli un’altra opportunità.

Nella puntata di domenica 25 ottobre arriva il momento della verità: il cantante presenta il suo nuovo inedito ma, secondo le anticipazioni già circolate negli scorsi giorni, la sua prova non è stata abbastanza per convincere il professore a mantenerlo come allievo nella scuola.

La vicenda apre anche un confronto tra i professori. Intervengono infatti Amadeus e Lorella Cuccarini, con quest’ultima particolarmente critica nei confronti di quanto accaduto. Per Erness si chiude così, dopo poche settimane, l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi.

“Amici”, dove e quando vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Amici 26 va in onda domenica 25 ottobre 2026, alle 14 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione.

Chi non riesce a seguire la puntata in diretta può seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma ufficiale dove sono raccolti i programmi trasmessi in televisione e alcuni contenuti dietro le quinte.