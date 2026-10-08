Amici 2026, prima registrazione al via. Chi sono i nuovi Professori e anticipazioni

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi ad Amici

Tutto pronto per il ritorno di Amici. La prima puntata della nuova edizione, registrata giovedì 8 ottobre, andrà in onda domenica 11 ottobre dalle 14 su Canale 5 e le sorprese non mancheranno. Maria De Filippi ha deciso di rinnovare la sua scuola tra nuovi Professori, 25 aspiranti allievi e una piccola rivoluzione: accanto a canto e ballo, per la prima volta trovano spazio anche alcune discipline sportive.

Anticipazioni prima puntata Amici 2026, chi sono i nuovi Professori

La prima grande novità di Amici 2026 riguarda la squadra dei Professori. Nel canto resta uno dei volti simbolo del programma, Rudy Zerbi, ma al suo fianco arrivano due new entry: Amadeus e Samurai Jay. Quest’ultimo è diventato popolare grazie all’ultimo Festival di Sanremo e al suo tormentone Ossessione. Per l’ex conduttore Rai si tratta invece di un rientro visto che in passato è stato giurato del talent show.

Lo stesso Amadeus si è detto soddisfatto di questo ritorno e del suo rapporto con la De Filippi: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà. E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire”.

Cambia pure la squadra del ballo. Confermatissime Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, alle quali si aggiunge Ambra Angiolini.

Non ritroveremo quindi Veronica Peparini ed Emanuel Lo, mentre tra le file del canto manca Anna Pettinelli, impegnata quest’anno come concorrente di Tale e Quale Show.

Ma la novità più curiosa di Amici 26 riguarda proprio la classe. Gli aspiranti allievi sono 25 e non tutti sono cantanti o ballerini. Maria De Filippi ha deciso di aprire le porte della sua Scuola anche alle discipline sportive.

Come svelano le anticipazioni della puntata d’esordio, i primi due nomi di questa categoria sono India, che gareggerà nel judo, e Gabriele, che si cimenterà nel pugilato. A loro dovrebbe aggiungersi un terzo atleta nelle prossime settimane. Il loro percorso sarà però diverso rispetto a quello degli altri ragazzi: saranno seguiti separatamente e affronteranno sfide contro sportivi provenienti dall’esterno. Superando gli incontri previsti potranno proseguire l’avventura fino a conquistare un premio finale.

Per entrare nella scuola, tutti gli aspiranti allievi hanno dovuto ottenere almeno un sì dalla commissione. Il parere positivo permette però, almeno inizialmente, di conquistare soltanto la maglia: saranno poi i Professori, dopo averli osservati durante il lavoro quotidiano, a decidere se assegnare loro il banco definitivo.

Chi sono i nuovi allievi di Amici 2026 e l’ospite della prima puntata

Nelle categorie tradizionali non mancano volti già conosciuti dagli appassionati di musica. Per il canto sono stati presentati Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea, Heros, Manuel, Tiaso, Posniak ed Erness. Una particolarità rispetto al passato: i ragazzi si sono esibiti con i propri inediti anziché con delle cover.

Tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione c’è quello di Shari, che ha già calcato il palco del Festival di Sanremo. Per il ballo, invece, hanno ottenuto almeno un sì Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo.

Ospite della prima puntata è stato Lorenzo Salvetti, vincitore della scorsa edizione, tornato nello studio che lo ha visto trionfare solo qualche mese fa. Appuntamento a domenica 11 ottobre su Canale 5.