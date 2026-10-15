Amici 2026, chi sono i concorrenti che hanno ottenuto il banco (finora)

Ufficio stampa Fascino Maria De Filippi

Domenica 11 ottobre ha preso il via il pomeridiano di Amici 2026 che, come sapranno gli appassionati, quest’anno ha cambiato le carte in tavola. Se è vero che in prima battuta gli allievi ammessi nella scuola di Maria De Filippi sono 25 tra ballerini e cantanti (esclusi i due sportivi), non è scontato che ottengano il banco. Un privilegio che, dopo un’ulteriore analisi da parte dei Professori, è toccato finora solo ad alcuni di loro.

I cantanti che hanno ottenuto il banco

Il primissimo banco è stato assegnato a Kasmere che, dopo aver ottenuto tre “Sì” da Amadeus, Rudy Zerbi e Samuray Jay, ha scelto di intraprendere il percorso con il primo, una delle new entry di questa edizione del programma. “Io sono solito seguire l’istinto e l’istinto mi dice di dare la mia scelta ad Amadeus“, le sue parole.

Aura ha ottenuto due “Sì” ed è stata chiamata a decidere chi scegliere come “mentore” tra Rudy Zerbi e Samuray Jay, altra novità di Amici 2026. “Io sono una ragazza molto di pancia e ho sentito più Samurai Jay, probabilmente perché siamo pazzi tutti e due”, ha commentato. Un ottimo inizio per il giovane Prof, che ha dato il banco anche a Erness.

I ballerini che hanno ottenuto il banco

Per quanto riguarda i ballerini, a ottenere il primo banco della sua categoria è stato Napo, al secolo Gabriele Napoli. Il 17enne ha uno stile che fonde diversi generi e da subito ha attirato l’interesse di Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini, fortemente voluta come Prof di ballo di questa edizione. Alla fine Napo ha scelto proprio lei che, poco dopo, ha concesso il banco anche alla ballerina Charli.

A ottenere il banco per la danza è stata anche Anna Messina, giovane ballerina che è riuscita a mettere d’accordo Lorella Cuccarini e la “temibile” Alessandra Celentano. Dopo l’incontro in studio con entrambe, Anna ha scelto di proseguire il suo percorso proprio con la Cele.

I due sportivi

Come da nuovo regolamento, Maria De Filippi ha deciso di introdurre quest’anno una nuova categoria di allievi: gli sportivi. Nella puntata andata in onda domenica 11 ottobre, a entrare nella scuola sono stati rispettivamente un pugile e una judoka. I due hanno già di diritto il proprio banco, ma nel corso delle settimane dovranno superare diverse prove e sfide per mantenere saldo il proprio posto.

Gabriele Guido Rontani è un pugile appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito e ha ricevuto la maglia dal direttore tecnico della nazionale Giovanni De Carolis. Gabriele dovrà difendere il banco attraverso specifici allenamenti e incontri sul ring, proprio come farà sul tatami India Serafini, judoka originaria di Pomezia che è entrata nella scuola di Amici 2026 ricevendo la maglia direttamente dalla campionessa olimpica Alice Bellandi. La sua è una bella storia di forza e determinazione, vissuta nel nome dell’amore per il padre che non c’è più.